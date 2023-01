Dolnośląskie: Przedstawiciele samorządu województwa i Rady Najwyższej Ukrainy rozmawiali o pomocy humanitarnej

Przedstawiciele samorządu województwa dolnośląskiego i Rady Najwyższej Ukrainy rozmawiali w środę we Wrocławiu o kontynuowaniu pomocy humanitarnej dla Ukrainy. W tegorocznym budżecie województwa zarezerwowano na ten cel 23 mln zł.

W środę przedstawiciele zarządu województwa dolnośląskiego oraz Sejmiku Województwa Dolnośląskiego spotkali się z Konsulem Generalnym Ukrainy Yuirim Tokarem i ukraińskimi parlamentarzystami - Tetianą Tsybą, Oleną Kryvoruchkiną i Yevgenem Cherepanovem.

"Od pierwszych dni wojny pomagamy walczącej Ukrainie i jej obywatelom. Pociągi humanitarne, transporty środków medycznych, w pełni wyposażone karetki, ale także pełne wsparcie tu, na Dolnym Śląsku, który w ostatnim czasie stał się ich domem" - powiedział marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Marszałek przypomniał, że w tegorocznym budżecie województwa zarezerwowano na pomoc Ukrainie 23 mln zł.

Przypomniano, że samorząd województwa dolnośląskiego jest w stałym kontakcie z partnerskimi regionami w Ukrainie - obwodami kirowogradzkim i dniepropietrowskim - oraz z Konsulatem Generalnym Ukrainy we Wrocławiu.

W ubiegłym roku, w ramach pomocy po agresji Rosji na Ukrainę, samorząd województwa dolnośląskiego zorganizował przejazdy pociągów humanitarnych Kolei Dolnośląskich. Składy przewiozły z Przemyśla 1,5 tys. uchodźców. Wprowadzono też darmowe przejazdy pociągami regionalnego przewoźnika dla obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną.

Do tej pory władze województwa przekazały do ukraińskich miast 10 w pełni wyposażonych karetek. We Wrocławiu powstał też Międzynarodowy HUB Pomocy Humanitarnej, z którego na Ukrainę wysłano łącznie 300 europalet z artykułami pierwszej potrzeby.

Jak podano, do dziś wsparcie finansowe z budżetu województwa dolnośląskiego na pomoc ogarniętej wojną Ukrainie wyniosło 4,5 mln zł. Zaangażowano też środki unijne; ponad 105 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczono na aktywizację zawodową obywateli Ukrainy, integrację społeczno-zawodową, kursy języka polskiego dla dorosłych obywateli Ukrainy oraz dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy.

Z kolei w nowym, zaakceptowanym w grudniu ubiegłego roku, unijnym budżecie Dolnego Śląska na lata 2021-2027 zaplanowano ponad 137 mln zł z przeznaczeniem na usługi pozwalające obywatelom państw trzecich na pełniejsze funkcjonowanie w polskim społeczeństwie. Dzięki nim możliwa będą m.in: integracja zawodowa, integracja społeczna, usługi społeczne dla obywateli czy usługi medyczne, wsparcie psychologiczne oraz system edukacji.

"Nasza pomoc nie ustanie. W trakcie rozmów ustaliliśmy, że będziemy kontynuować wsparcie medyczne, a także ze względu na ciągłe ataki na ukraińską infrastrukturę krytyczną, chcemy zapewnić też wsparcie techniczne. Będą to elementy pozwalające odtworzyć tę infrastrukturę m.in. agregaty prądotwórcze. Pozwoli to przywrócić prąd, wodę i ogrzewanie wszędzie, gdzie jest to potrzebne" - powiedział członek zarządu województwa dolnośląskiego Krzysztof Maj.