Dolnośląskie: Region dostanie dodatkowe 61 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Województwo dolnośląskie otrzyma dodatkowe 61 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, które zostaną przeznaczone na projekty z zakresu aktywizacji zawodowej, włączenia społecznego oraz edukacji. Łącznie kwota funduszy europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 będzie wynosić niemal 2,3 mld euro.

Jak przypomniano w czwartek w komunikacie biura prasowego Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Komisja Europejska nie zgodziła się na proponowaną przez stronę polską skalę transferów z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) do Funduszu Sprawiedliwości i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. "Środki +uwolnione+ z niedokonanych transferów w znacznej mierze zostaną przeznaczone na zwiększenie alokacji programów regionalnych. Tym samym Dolny Śląsk zyska dodatkowe ponad 61 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, które przeznaczone zostaną na realizację projektów z zakresu aktywizacji zawodowej, włączenia społecznego oraz edukacji" - podano.

Łącznie województwo dolnośląskie w latach 2021-2027 otrzyma z funduszy europejskich prawie 2,3 mld euro.