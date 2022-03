Dolnośląskie: Samorząd województwa przeznaczy do 5 mln zł na pomoc Ukrainie

Przeznaczenie na pomoc Ukrainie do 5 mln zł zakłada uchwała przyjęta przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Radni przyjęli również apel do Komisji Europejskiej w sprawie przyznania dodatkowych dedykowanych środków finansowych na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Pieniądze z budżetu województwa mają zostać przeznaczone m.in. na zapewnienie wyżywienia, środków czystości i higieny osobistej, dostarczenie przedmiotów użytku codziennego, udzielenie wsparcia psychologicznego, finansowanie pomocy prawnej, czy wyposażenie punktów pomocy medycznej.

"Postanowiliśmy przeznaczyć na działania pomocowe do 5 milionów złotych. Uchwała ta została wypracowana podczas spotkań sejmikowego zespołu ds. pomocy Ukrainie, w którym uczestniczył cały zarząd województwa, prezydium oraz przedstawiciele wszystkich klubów sejmiku" - powiedział marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Marszałek podkreślił, że samorząd województwa od początku wojny w Ukrainie angażuje się w niesienie pomocy jej obywatelom. "Organizujemy konwoje humanitarne i zorganizowaliśmy trzy pociągi humanitarne na granicę polsko-ukraińską, przekazaliśmy już 10 karetek pogotowia dla szpitali w Ukrainie, prowadzimy zbiórki i utworzyliśmy Międzynarodowy Hub Pomocy Humanitarnej" - wyliczał Przybylski.

Radni przyjęli również apel do Komisji Europejskiej w sprawie przyznania dodatkowych dedykowanych środków finansowych na pomoc uchodźcom z Ukrainy. "Aby zapewnić im - głównie dzieciom, kobietom, osobom starszym i schorowanym - godne warunki do życia, opiekę medyczną oraz adekwatną i konieczną do normalnego funkcjonowania integrację społeczną, w tym dostęp do edukacji i włączenie do rynku pracy, niezbędne są dodatkowe środki finansowe, które umożliwią samorządom lokalnym i regionalnym realizowanie systemowego i kompleksowego wsparcia" - dodał marszałek.