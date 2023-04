Dolnośląskie: Samorząd województwa wyda 4,7 mln zł na cztery mammografy

4,7 mln zł przeznaczy na zakup czterech mammografów samorząd woj. dolnośląskiego wspólnie z Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. Urządzenia na stałe zostaną postawione w powiatach: trzebnickim, strzelińskim, lwóweckim i w lubańskim.

W komunikacie służby prasowe dolnośląskiego urzędu marszałkowskiego we Wrocławiu poinformowały, że celem projektu jest zwiększenie zgłaszalności kobiet na badania przesiewowe w kierunku raka piersi dzięki umieszczeniu w wyznaczonych powiatach mammografu stacjonarnego, co zapewni ciągły dostęp do wysokiej jakości badań mammograficznych.

Stacjonarne mammografy będą w powiatach trzebnickim, strzeliński, lwóweckim i w lubańskim. W powiecie trzebnickim mammograf stanie w Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, w powiecie strzelińskim w Przychodni Rejonowo- Specjalistycznej w Strzelinie - czytamy w komunikacie.

Powiaty zostały wytypowane na podstawie danych, które wskazywały na białe plamy w województwie.

"Zachęcamy samorządowców do włączenia się w nasze działania. Z informacją o możliwości wykonania badania chcemy dotrzeć do jak najszerszej liczby pań i tutaj duża rola lokalnego środowiska. Jesienią pierwsze pacjentki będą mogły skorzystać z badań. Czas, który pozostał do momentu otwarcia pracowni chcemy wykorzystać na promocję i dotarcie do pań z informacją o nowych możliwościach" - powiedział cytowany w komunikacie wicemarszałek woj. dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski.

Z badań mammograficznych w woj. dolnośląskim korzysta 37 proc. uprawnionych pań. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi w Polsce około 23 proc. wszystkich zachorowań i odpowiada za około 14 proc. zgonów z powodu nowotworów złośliwych kobiet. Badania profilaktyczne w zakresie raka piersi obejmują pacjentki w wieku 50-69 lat. Ta grupa kobiet na badanie może zgłosić się bez skierowania.

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii zapewni w każdym z czterech powiatów najwyższej jakości mammograf cyfrowy wraz z całą infrastrukturą niezbędną do obsługi pacjenta: zespół radiologów, telemedycyna, wyspecjalizowany personel w powiatach. Zespół Radiologów z Breast Unit, zlokalizowany w DCOPiH przy pl. Hirszfelda 12 we Wrocławiu, zajmie się oceną i analizą badań profilaktycznych wykonywanych w powiatach. W razie podejrzenia nowotworu pacjentka będzie zaproszona do Breast Unit na badania pogłębione, zatem zostanie jej zapewniona kompleksowa opieka.

"Obecnie mammografia uznawana jest za najlepszą metodę wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet. Badanie przesiewowe (skriningowe) wykonywane są u kobiet w przedziale wiekowym 50-69 lat. Są to badania o wysokiej czułości pozwalające na wykrycie zmian we wczesnym stadium zaawansowania" - powiedział wicedyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii ds. Rozwoju Paweł Zawadzki.