Dolnośląskie: Samorząd województwa wysłał na Ukrainę transport z pomocą humanitarną

Transport z pomocą humanitarną o wartości miliona złotych, przygotowany przez samorząd województwa dolnośląskiego, został wysłany w czwartek do punktów medycznych w obwodzie dniepropietrowskim na Ukrainie.

Wysyłkę środków medycznych oraz sprzętu medycznego zorganizował samorząd województwa dolnośląskiego oraz należące od niego Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolmed. Wartość pomocy to milion złotych. Pieniądze pochodzą z budżetu województwa.

Jak podano, odbiorcą transportu pomocy humanitarnej są wojskowe służby medyczne stacjonujące na terenie Ukrainy, miasto Krzywy Róg oraz jednostki wojskowe Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy. Pomoc trafi do punktów medycznych na terenie obwodu dniepropietrowskiego.

"Bardzo cenimy tę pomoc, jest ona niezwykle ważna dla Ukrainy. Wojna trwa cały czas, Ukraina krok po kroku idzie do przodu, ale codziennie giną ludzi, inni są ranni i wymagają pomocy" - powiedział w czwartek Jurij Tokar, Konsul Generalny Ukrainy we Wrocławiu.

Wicemarszałek województwa dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski przypomniał, że w tym tygodniu delegacja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego była w miejscach, gdzie trafi wysłany w czwartek transport z pomocą humanitarną. "Na własne oczy widzieliśmy jak bardzo ta pomoc jest potrzebna. Byłem w szpitalach w obwodach, które są zapleczem frontu i wiem co oznacza ta pomoc dla rannych żołnierzy i cywilów. Wiemy, że Ukraina wygra tę wojnę, ale możliwe to będzie jeśli nadal będziemy ją mocno wspierać. My zamierzamy tę pomoc oferować, w przyszłorocznym budżecie, który właśnie konstruujemy, środki na tą pomoc na pewno się znajdą" - powiedział Krzyżanowski.