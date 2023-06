Dolnośląskie: SG zatrzymała pięciu Syryjczyków, którzy usiłowali nielegalnie przekroczyć granicę

Pięciu Syryjczyków usiłujących nielegalnie przekroczyć polsko-niemiecką granicę zatrzymali funkcjonariusze SG. Razem z nimi za pomoc w popełnieniu przestępstwa zatrzymano również obywatela Ukrainy. Orzeczono wobec niego 7-letni zakaz wjazdu do Polski - podała w poniedziałek SG.

Nielegalni migranci zostali zatrzymani 7 czerwca przez funkcjonariuszy SG ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Ludwigsdorfie podczas kontroli drogowej w Zgorzelcu - przekazał w poniedziałek rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału SG por. Paweł Biskupik.

W rejonie mostu granicznego funkcjonariusze zatrzymali osobowego opla na polskich tablicach rejestracyjnych, którym kierował 29-letni Ukrainiec. Jak się okazało, udzielał on pomocy pięciu migrantom w popełnieniu przestępstwa polegającego na niezgodnym z prawem przekroczeniu granicy państwowej.

Cudzoziemcy nie mieli przy sobie żadnych dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium Polski. "Z oświadczeń zatrzymanych obcokrajowców wynikało, że są obywatelami Syrii, a zatrzymany z nimi Ukrainiec miał ich dowieźć do granicy z Niemcami" - przekazał Biskupik.

W związku z nielegalnym pobytem w Polsce cudzoziemców zatrzymano oraz wszczęto wobec wszystkich postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu. Do czasu wydania decyzji o konieczności opuszczenia Polski, cudzoziemcy zostali objęci dozorem Straży Granicznej.

29-letni Ukrainiec został zatrzymany i usłyszał zarzuty udzielenia pomocy Syryjczykom w usiłowaniu przekroczenia wbrew przepisom granicy państwowej. "Wobec cudzoziemca wszczęto postępowanie o zobowiązaniu do powrotu. Do czasu jego zakończenia, decyzją sądu Ukraińca umieszczono w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. Orzeczono także zakaz ponownego wjazdu do naszego kraju oraz pozostałych krajów strefy Schengen przez okres 7 lat" - podał rzecznik.

Przypomniał, że za pomocnictwo w przekroczeniu granicy państwowej wbrew przepisom we współdziałaniu z innymi osobami grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech.