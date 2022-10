Dolnośląskie: Skazano dwóch przemytników ludzi i zatrzymano 22 obcokrajowców

Strażnicy graniczni w ostatnich dniach zatrzymali 22 obcokrajowców nielegalnie przebywających w Polsce na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem. Zatrzymano też dwóch mężczyzn - Rosjanina i Ukraińca, którzy organizowali przemyt ludzi. Obaj ostali skazani na rok więzienia w zawieszeniu i wydalenie z Polski.

Rzecznik prasowy komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Joanna Konieczniak poinformowała w poniedziałek, że na Dolnym Śląsku funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Ludwigsdorfie zatrzymali 36-letniego Rosjanina.

"Przyznał się do pomocnictwa w nielegalnym przekroczeniu granicy co najmniej dziewięciu cudzoziemcom. Rosjaninowi postawiono zarzut, iż działając z chęci osiągnięcia korzyści majątkowej, współdziałając z innymi osobami, udzielił pomocy w przekroczeniu wbrew przepisom granicy RP grupie cudzoziemców" - powiedziała rzecznik.

Obywatel Rosji przyznał się do przedstawionych zarzutów i dobrowolnie poddał się karze jednego roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, oraz przepadek 1.8 tys. zł pochodzących z przestępstwa. Ponadto Sąd Rejonowy w Zgorzelcu wydał postanowienie o umieszczeniu obywatela 36-latka w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców do czasu skutecznego wydalenia go z Polski.

W Zgorzelcu funkcjonariusze polsko-niemieckiego patrolu zatrzymali za pomocnictwo w przekroczeniu granicy państwowej wbrew przepisom 37-letniego obywatela Gruzji, który w samochodzie osobowym przewoził czterech obywateli Syrii. Jeden z nich posiadał paszport, pozostali nie posiadali dokumentów.

"Ustalono, że Syryjczycy nie posiadają dokumentów umożliwiających im legalny pobyt w Polsce, nie starali się także o ochronę międzynarodową w naszym kraju. Zgodnie oświadczyli, że interesuje ich wyłącznie pobyt w Niemczech. Obywatel Gruzji poddał się karze i za popełnione przestępstwo ukarany został karą wynoszącą jeden rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Ponadto sąd zadecydował, że do czasu deportacji Gruzin przebywać będzie w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców" - powiedziała rzecznik.

Dodała, że w niedzielę funkcjonariusze z PSG w Zgorzelcu na jednym z przygranicznych parkingów zauważyli auto osobowe, a w nim dwóch cudzoziemców, jak się okazało obywateli Jemenu. Jeden z nich posiadał paszport, w którym znajdowała się rosyjska wiza oraz stemple rosyjskiej kontroli granicznej, drugi był bez dokumentów.

"Cudzoziemcy oświadczyli, że autem podróżowali z kierowcą, który jakiś czas temu poszedł do toalety i już nie wrócił do pojazdu. Prawdopodobnie na widok oznakowanego pojazdu Straży Granicznej kurier uciekł i pozostawił swoich +klientów+, a także auto na parkingu" - powiedziała rzecznik.

Funkcjonariusze w Świecku zatrzymali siedmiu obywateli Iraku oraz dwóch obywateli Egiptu, którzy na terytorium Polski oraz innych państw strefy Schengen przebywali niezgodnie z prawem. Ponadto cudzoziemcy nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów tożsamości.

Strażnicy graniczni zatrzymali też obywatela Turcji, Syrii, Ukrainy, dwóch obywateli Wietnamu oraz obywatela Algierii za przekroczenie granicy państwowej do Polski wbrew obowiązującym przepisom.

"Jednak z uwagi na to, iż cudzoziemcy posiadali tytuły pobytowe w innych państwach europejskich zostali pouczeni o konieczności powrotu do kraju, w którym mają legalny pobyt. Na cudzoziemców za popełnione wykroczenie nałożone zostały mandaty karne" - powiedziała rzecznik.