Dolnośląskie: Straż graniczna przechwyciła 50 tys. psychotropów, które miały trafić do USA

50 tys. tabletek psychotropowych przechwycili we Wrocławiu funkcjonariusze straży granicznej. To efekt wspólnej akcji polskich i czeskich służb, które wykryły kanał przemytniczy substancji psychotropowych do USA. W sprawie zatrzymano 38-letniego obywatela Ukrainy.

Rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału SG por. SG Paweł Biskupik przekazał w poniedziałek PAP, że działania, w wyniku których znaleziono duże ilości tabletek psychotropowych, to wspólna akcja straży granicznej z Jeleniej Góry oraz służby celnej z Hradec Kralove.

Tabletki znaleziono na jednej z posesji we Wrocławiu oraz w aucie, które tam było. "W trakcie przeszukania pomieszczeń mieszkalnych oraz osobowej toyoty znaleziono nielegalny towar w postaci 50 tys. tabletek zawierających substancje psychotropowe. Część z tych tabletek była już spakowana, zaadresowana i przygotowana do wysyłki konkretnym odbiorcom w USA. Paczki z tabletkami przygotowywane były w Polsce i następnie przewożone do Czech, skąd docelowo wysyłano je do odbiorców w USA" - powiedziała Biskupik.

W sprawie zatrzymano 38-letniego obywatela Ukrainy. W jego aucie straż graniczna znalazła 7 tys. tabletek przygotowanych do wysyłki do USA.

Według straży granicznej, leki zawierające substancje psychotropowe wysyłano do USA w hurtowych ilościach. "W ten sposób osoby zaangażowane w przestępczy proceder mogły przemycić do USA co najmniej 400 tys. tabletek o wartości kilku milionów złotych" - powiedział rzecznik.

Straż graniczna nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie.