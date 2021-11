Dolnośląskie: Straż Graniczna zatrzymała pięciu nielegalnych imigrantów

Pięciu obywateli Iraku, którzy nielegalnie przekroczyli polsko-niemiecką granicę zatrzymali funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu. Cudzoziemcy zostali zatrzymani za nielegalny pobyt na terenie Niemiec i przekazani do Polski.

Pięciu cudzoziemców zostało zatrzymanych przez Straż Graniczną w piątek. Irakijczycy w wieku 21-25 lat chcieli dostać się do Wielkiej Brytanii i tam ubiegać się o ochronę międzynarodową - przekazała w poniedziałek PAP rzeczniczka Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Joanna Konieczniak.

Wcześniej cudzoziemcy zostali zatrzymani za nielegalny pobyt na terenie Niemiec i przekazani do Polski. "Złożyli wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w naszym kraju i otrzymali Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca" - podała mjr Konieczniak.

Dodała, że imigranci trafili do strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców, ponieważ nie mieli przy sobie dokumentów potwierdzających ich tożsamość. "Przedstawiono im też zarzut przekroczenia granicy państwowej we współdziałaniu z innymi osobami. Obywatele Iraku przyznali się do zarzucanego im czynu i dobrowolnie poddali się karze czterech miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby jednego roku" - powiedziała rzeczniczka.

Mjr Konieczniak poinformowała również, że zatrzymano 40-letniego Gruzina, który miał pomagać Irakijczykom w nielegalnym przekroczeniu granicy.