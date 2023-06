Dolnośląskie: Straż graniczna zatrzymała sześciu Syryjczyków chcących dostać się od Niemiec

Sześciu Syryjczyków, chcących nielegalnie dostać się do Niemiec, oraz pomagającego im Łotysza zatrzymali funkcjonariusze straży granicznej z Legnicy (Dolnośląskie).

Imigranci, którzy próbowali dostać się do Niemiec, podróżowali autem osobowym autostradą A2. Samochód, w którym było sześciu Syryjczyków, prowadził 22-letni Łotysz.

"Syryjczycy nie posiadali żadnych dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium Polski. Imigrantów zatrzymano za przekroczenie wbrew przepisom granicy Polski oraz wszczęto wobec nich postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu" - przekazał we wtorek PAP rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału SG por. SG Paweł Biskupik.

Do czasu wydania decyzji o nakazie opuszczenia Polski, cudzoziemcy zostali objęci dozorem straży granicznej.

"Łotysz został zatrzymany i usłyszał zarzuty organizowania grupie Syryjczyków przekroczenia wbrew przepisom granicy z Polski do Niemiec. Wobec cudzoziemca decyzją sądu zastosowano tymczasowy, trzymiesięczny areszt" - dodała rzecznik.

Za organizowanie innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy Polski grozi do ośmiu lat więzienia.