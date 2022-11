Dolnośląskie: Strażnicy graniczni zatrzymali 12 imigrantów i dwóch przemytników ludzi

12 nielegalnych imigrantów oraz dwie osoby, które pomagały im dotrzeć ze wschodniej granicy Polski do Niemiec, zatrzymali strażnicy graniczni ze Zgorzelca na Dolnym Śląsku. Część imigrantów miała w swoich paszportach rosyjskie wizy.

Rzecznik prasowy komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Joanna Konieczniak poinformowała we wtorek, że funkcjonariusze Straży Granicznej ze Zgorzelca zatrzymali podczas czterech ostatnich dni 12 cudzoziemców, którzy w Polsce przebywali nielegalnie i wbrew przepisom usiłowali przekroczyć polsko-niemiecką granicę. Za pomocnictwo w popełnieniu tego przestępstwa zatrzymano także dwóch obywateli Ukrainy.

"W piątek 11 listopada funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Ludwigsdorfie zatrzymali do kontroli na jednej z dróg powiatu zgorzeleckiego prowadzącej bezpośrednio do Niemiec auto osobowe. Kierowcą auta okazał się 34-letni obywatel Ukrainy posiadający polską kartę pobytu, natomiast jego pasażerami było czterech obywateli Syrii. Wszyscy posiadali paszporty, a w nich rosyjskie wizy. Obywatel Ukrainy oświadczył, iż jego zadaniem było dowieźć migrantów w dogodne miejsce, gdzie mogliby przekroczyć polsko-niemiecką granicę" - powiedziała rzecznik.

Ukrainiec zatrzymany został za udzielenie pomocy obywatelom Syrii w popełnieniu przestępstwa, polegającego na niezgodnym z prawem przekroczeniu granicy państwowej w porozumieniu z innymi osobami. Natomiast obywatele Syrii zatrzymani zostali za nielegalne przekroczenie zewnętrznej granicy UE, nielegalny pobyt w Polsce oraz usiłowanie bezprawnego przekroczenia polsko-niemieckiej granicy państwowej.

"Obywatel Ukrainy przyznał się do zarzucanego mu czynu i dobrowolnie poddał się karze grzywny w wysokości 4 tys. zł. Wobec pozostałych cudzoziemców zostało wszczęte postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu, do czasu jego zakończenia wobec obywateli Syrii wydano postanowienia o zastosowaniu środków alternatywnych, czyli pobyt w ośrodku" - powiedziała rzecznik.

Dodała, że w poniedziałek 14 listopada funkcjonariusze wylegitymowali w centrum Zgorzelca sześciu cudzoziemców. Czterech mężczyzn w wieku od 19 do 25 lat okazało funkcjonariuszom tureckie paszporty, natomiast dwóch kolejnych młodych mężczyzn nie posiadało przy sobie żadnego dokumentu tożsamości.

"Twierdzili, że pochodzą z Syrii. Cała grupa zgodnie oświadczyła, że do Zgorzelca przyjechali ze Słowacji. Kierowca auta zostawił ich w miejscu, gdzie bez problemu mieli przekroczyć granicę, by dotrzeć do Niemiec. Cudzoziemcy zostali zatrzymani. Obecnie prowadzone są z nimi dalsze czynności z udziałem tłumaczy" - powiedziała rzecznik.

W poniedziałek przed północą funkcjonariusze SG z placówki w Zgorzelcu zatrzymali w centrum miasta kolejnych trzech cudzoziemców. Jednym z nich był 28-letni obywatel Ukrainy posiadający polską kartę pobytu, który autem osobowym dowiózł w pobliże niemieckiej granicy państwowej dwóch innych cudzoziemców.

"Cała trójka została zatrzymana. Obywatel Ukrainy za udzielanie pomocy w popełnieniu przestępstwa, natomiast dwóch pozostałych cudzoziemców, którzy nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów potwierdzających ich tożsamość i obywatelstwo za nielegalny pobyt w Polsce oraz usiłowanie bezprawnego przekroczenia granicy państwowej. Obecnie funkcjonariusze z pomocą tłumacza ustalają tożsamość i obywatelstwo pasażerów Ukraińca" - powiedziała Konieczniak.