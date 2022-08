Dolnośląskie: Strażnicy graniczni zatrzymali 7 nielegalnych imigrantów

Strażnicy graniczni ze Zgorzelca na Dolnym Śląsku zatrzymali dwóch młodych Ukraińców, którzy w osobowym aucie próbowali przemycić do Niemiec cudzoziemców z Iraku i Iranu. Ci, którzy nie zmieścili się na tylnym siedzeniu, jechali w bagażniku.

Rzecznik prasowy Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Joanna Konieczniak poinformowała w poniedziałek, że funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Zgorzelcu bmw 3 wytypowali i skierowali do kontroli w pobliżu polsko-niemieckiej granicy.

"Uwagę funkcjonariuszy zwróciło nadmierne obciążenie auta. Podczas kontroli okazało się, że kierowcą bmw jest 21-letni obywatel Ukrainy, a pasażerem jego 19-letni rodak. Okazało się również, że na tylnym siedzeniu oraz w bagażniku podróżuje 7 kolejnych osób. Byli to cudzoziemcy, którzy niezgodnie z prawem usiłowali przekroczyć granicę państwową by dostać się do Niemiec" - powiedziała rzecznik.

Cudzoziemcy nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów potwierdzających ich tożsamość i obywatelstwo. Pięciu z nich podawało się za obywateli Iraku, dwóch pozostałych twierdziło, że pochodzi z Iranu.

"Cała grupa została zatrzymana. Obywatele Ukrainy usłyszeli zarzut pomocnictwa w niezgodnym z prawem przekraczaniu granicy państwowej i przyznali się, że w celu osiągnięcia korzyści majątkowej zabrali z granicy białorusko-litewskiej 7 osób, które dokonały niezgodnego z prawem przekroczenia granicy państwowej. Następnie tranzytem przez Polskę zamierzali przewieźć cudzoziemców do Niemiec" - powiedziała rzecznik.

Obywatele Ukrainy dobrowolnie poddali się karze 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata.

Natomiast w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy państwowej oraz nielegalnym pobytem na terytorium Polski wobec obywateli Iraku i Iranu wszczęte zostało postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemców do opuszczenia Polski. Na podstawie postanowienia sądu cudzoziemcy umieszczeni zostali w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

