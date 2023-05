Dolnośląskie: Szpital w Wałbrzychu w gronie laureatów konkursu na niekomercyjne badania kliniczne

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu znalazł się w gronie laureatów konkursu na niekomercyjne badania kliniczne organizowanego przez Agencję Badań Medycznych. Projekt dotyczący leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej otrzymał finansowanie w wysokości ponad 29 mln zł.

Głównym celem projektów konkursowych - jak podano w przesłanej PAP informacji - było dostarczenie danych naukowych na temat najskuteczniejszych leków i procedur medycznych dostępnych dla pacjentów, a także opracowanie nowych standardów leczenia, diagnostyki, rehabilitacji lub profilaktyki w ramach prowadzonych niekomercyjnych badan klinicznych.

W konkursie udział wzięło łącznie 49 ośrodków naukowo-badawczych, uczelni medycznych i szpitali. Projekt złożony w konkursie został opracowany przez zespół pod kierownictwem prof. Aleksandry Butrym w ramach tworzonego w szpitalu Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych.

Badanie dotyczące innowacyjnego leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej uzyskało finansowanie w kwocie ponad 29 mln zł.

"Jest to innowacyjny projekt mający na celu wypracowanie nowych standardów skutecznego i bezpiecznego leczenia chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową z zastosowaniem nowoczesnych technologii ukierunkowanych molekularnie. Jesteśmy bardzo dumni, że udało nam się uzyskać to dofinansowanie, bo to niebagatelna kwota ponad 29 mln zł. Tym bardziej że nie jesteśmy dużym ośrodkiem" - powiedziała, cytowana w komunikacie, prof. Aleksandra Butrym.

W ocenie wicemarszałka województwa dolnośląskiego Marcina Krzyżanowskiego, możliwość prowadzenia tego badania stanowi olbrzymią szansę i wyróżnienie dla szpitala. "Pokazuje także, że jesteśmy w grupie prężnie rozwijających się ośrodków badawczych na mapie Polski. Pomimo tego, że Szpital w Wałbrzychu nie jest szpitalem akademickim to współpracuje z Polską Siecią Badań Klinicznych i odnosi sukcesy, którymi mogą pochwalić się tylko ośrodki na wysokim poziomie. Chcemy w dalszym ciągu rozwijać wałbrzyski szpital" - powiedział Krzyżanowski.

Jak podkreślono w komunikacie, szpital cały czas stawia na rozwój hematologii i obecnie leczy wszystkie schorzenia hematologiczne biorąc udział w wielu różnorodnych programach lekowych. "Projekty tego typu to ogromna szansa nie tylko dla szpitala, ale również dla lekarzy i innego personelu medycznego zainteresowanego zdobyciem zarówno bezcennego doświadczenia zawodowego, jak i w pracy naukowej" - dodano.