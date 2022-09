Dolnośląskie: Trwa nabór wniosków do programu stypendialnego szkół zawodowych

Do końca września trwa nabór wniosków w programie pomocy stypendialnej uczniom szkół zawodowych. Samorząd województwa chce na ten projekt przeznaczyć 9,9 mln zł. Zdolny uczeń może otrzymać w sumie 4,5 tys. zł.

Służby prasowe zarządu woj. dolnośląskiego poinformowały, że nabór wniosków do kolejnej edycji Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych potrwa do 30 września 2022 r. Wartość projektu to 9,9 mln zł, a pieniądze pochodzą z funduszy Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetu województwa.

"Wsparciem stypendialnym w ramach projektu obejmuje się uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, uczących się w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe dla młodzieży na terenie woj. dolnośląskiego. Stypendysta otrzyma wsparcie stypendialne w łącznej kwocie 4,5 tys. zł (450 zł przez 10 miesięcy nauki)" - napisano w komunikacie.

"Uzyskanie stypendium jest dla uczniów nie tylko nagrodą za dotychczasową pracę i wysokie wyniki w nauce, ale również motywacją do dalszego rozwoju. Jako samorząd województwa dostrzegamy dużą potrzebę wspierania szkolnictwa zawodowego. Chcemy pokazać dolnośląskiej młodzieży, że technika i szkoły branżowe mogą być atrakcyjną ścieżką kariery zawodowej" - powiedział cytowany w komunikacie wicemarszałek dolnośląski Marcin Krzyżanowski.

Jednym z kryteriów otrzymania wsparcia jest średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów zawodowych nie niższa niż 4,66.

W ramach projektu stypendialnego Politechnika Wrocławska zrealizuje też dodatkowe warsztaty dla stypendystów.