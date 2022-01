Dolnośląskie: W 2021 roku funkcjonariusze KAS zabezpieczyli 367 nielegalnych automatów do gier hazardowych

367 nielegalnych automatów do gier hazardowych oraz prawie 326 tys. zł zabezpieczyli w 2021 roku funkcjonariusze dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej. W ramach działań mających na celu przeciwdziałanie hazardowi KAS prowadzi w szkołach akcję edukacyjną „Hazard? Nie daj się wciągnąć!”.

Jak poinformowała w piątek PAP rzeczniczka dolnośląskiej KAS Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek, w 2021 roku funkcjonariusze Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu skontrolowali 80 miejsc na terenie województwa. W skontrolowanych punktach ujawniono 367 nielegalnych automatów do gier hazardowych oraz środki pieniężne w kwocie prawie 326 tys. zł.

"W samym grudniu 2021 roku ujawniono 27 nielegalnych automatów do gier hazardowych oraz ponad 30 tys. złotych w lokalach znajdujących się na terenie powiatu oleśnickiego, średzkiego oraz miast Jelenia Góra i Głogów" - przekazała. Dodała, że zabezpieczone urządzenia i pieniądze zostały zatrzymane jako dowody w sprawie i przekazane do magazynu depozytowego.

Rzeźnicka-Gniadek wskazała przy tym, że problem nielegalnego hazardu jest znany pracownikom i funkcjonariuszom dolnośląskiej KAS od wielu lat. Zauważają oni też, że wśród graczy są coraz młodsze osoby. Z tego powodu w roku szkolnym 2021/2022 wystartowała trzecia edycja ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej pod hasłem "Hazard? Nie daj się wciągnąć!". Celem kampanii - jak tłumaczyła rzeczniczka - jest uświadomienie społeczeństwu, że hazard jest niebezpieczny i potrafi zniszczyć życie rodzinne, sytuację finansową i zdrowie.

"Od października do grudnia 2021 roku pracownicy Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu i funkcjonariusze Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu odwiedzili 42 szkoły - byli w ponad 250 klasach i spotkali się z prawie 5,5 tysiącami uczniów na Dolnym Śląsku" - dodała.