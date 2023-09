Dolnośląskie: W październiku obchody 25-lecia województwa

Przez cały październik mają trwać obchody 25-lecia powołania województwa dolnośląskiego. W sumie zaplanowano 200 wydarzeń sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i turystycznych, które przybliżać będą historię regionu, jego naturalne bogactwo i dziedzictwo kulturowe.

Program tegorocznych obchodów zaprezentowali w piątek na konferencji prasowej przedstawiciele władz województwa.

Do tej pory Święto Województwa powiązane było z dniem pamięci jego patronki, św. Jadwigi i obchodzone było 16 października. W tym roku z uwagi na przypadający jubileusz 25-lecia województwa, zdecydowano się przełamać konwencję i znacznie wydłużyć obchody.

"Przyświecała nam idea jedności w różnorodności. Nie chcieliśmy zamykać się w ciasnych ramach jednego wydarzenia, ale dać mieszkańcom i sympatykom naszego regionu możliwość elastycznego wyboru miejsca, czasu i sposobu świętowania. Namówiłem więc zarząd województwa, by tegoroczne świętowanie rozciągnąć na cały miesiąc i wymyślić je wspólnie z Dolnoślązakami" - tłumaczył członek zarządu województwa Krzysztof Maj.

W efekcie w programie obchodów znalazło się już około 200 wydarzeń, a władze województwa czekają na kolejne propozycje. "Chcemy +rozwibrować+ Dolny Śląsk. Chcemy, by Dolnoślązacy wyszli w góry, poznali swoje miasta, odwiedzali zabytki, żebyśmy poznawali legendy i fakty, odkryli tajemnice" - dodał Maj.

Platformą, która ma porządkować informacje o jubileuszu i być przewodnikiem dla wszystkich zainteresowanych, będzie specjalnie w tym celu przygotowana strona dolnyslask25lat.pl. Będzie to również miejsce, w którym każdy, kto wypełni formularz, może zgłosić swoją autorską inicjatywę i włączyć ją do oficjalnego programu.

Jednym z pierwszych wydarzeń w jubileuszowym kalendarzu będzie spektakl w Operze Wrocławskiej. "Przygotowaliśmy operę klasyczną, ale w nowej odsłonie. Zaprosiliśmy do napisania dialogów osobę emblematyczną dla Dolnego Śląska i Wrocławia - Marka Krajewskiego. Tak powstał +Czarodziejski flet w Breslau+. Ale to nie jedyna propozycja, jaką przygotowaliśmy w ramach Święta Województwa Dolnośląskiego. Chcemy wychodzić poza mury gmachu opery i upowszechniać nasz repertuar w całym regionie" - zapowiedział dyrektor artystyczny instytucji Michał Znaniecki.

Studenckie Koło Przewodników Sudeckich zaprasza z kolei mieszkańców na 13 bezpłatnych wycieczek tematycznych, które odbędą się między 6 a 8 października. "Zdecydowaliśmy się wziąć udział w świętowaniu obchodów Dolnego Śląska i krzewić wiedzę o regionie m.in. z uwagi na to, że wśród mieszkańców jest niewielka świadomość o Sudetach. Dzieciaki w szkołach na lekcjach temat Sudetów mają przedstawiany pobieżnie i fragmentarycznie, a osoby starsze często nie mają czasu na to, aby szukać ciekawostek o Dolnym Śląsku" - tłumaczył Łukasz Pawłowski ze Studenckiego Koła Przewodników Sudeckich. Dodał, że dla turystów najczęściej liczy się tylko Śnieżka, Śnieżnik oraz Szczeliniec Wielki, a reszta terenów to dla nich "terra incognita".

"Proponujemy przekrój wycieczek, które można dostosować dla każdego, niezależnie od wieku. Poszerzymy na nich wiedzę zarówno przyrodniczą jak i historyczną i etnograficzną o regionie oraz pokażemy, że w przyjemny sposób można na łonie przyrody w górach spędzać wolny czas" - powiedział.

Jednym z wydarzeń rocznicowych będzie także zorganizowany dla kolarzy amatorów ostatni wyścig z cyklu VeloBank Via Dolny Śląsk, który odbędzie się 8 października w Sobótce.