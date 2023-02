Dolnośląskie: W regionie są 223 osoby uprawnione do świadczenia dla stulatków

Na Dolnym Śląsku w 2023 r. są 223 osoby uprawnione do otrzymywania z ZUS specjalnego dodatku dla stulatków. Od 1 marca świadczenie to wzrasta do 5540 zł brutto – podał ZUS.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku Iwona Kowalska-Matis przypomniała, że raz przyznana dodatkowa emerytura nie ulega zmianie kwotowej i jest wypłacana do końca życia w tej samej wysokości. Poprzednia kwota wynosiła 4944 zł 79 gr brutto. Od 1 marca tego roku stulatek będzie otrzymywał o 595 zł 46 gr wyższe świadczenie, czyli 5540 zł 25 gr brutto miesięcznie.

"Prawie 2,6 tys. Polaków ma więcej niż sto lat. W naszym regionie aż 223 osoby. To o 32 osoby więcej niż w roku ubiegłym. Najstarszą mieszkanką naszego regionu jest pani Franciszka, która ma 107 lat. Najstarszymi Dolnoślązakami jest trzech seniorów panowie Jerzy, Alfons i Józef, którzy mają po 103 lata" - powiedziała rzecznik.

Wśród najstarszych Dolnoślązaków więcej jest pań. Setne urodziny mają za sobą 194 Dolnoślązaczki (w 2022 r. było ich 162) i 23 Dolnoślązaków (w 2022 - 29).

Rzecznik wyjaśniła, że aby otrzymać świadczenie honorowe, wystarczy mieć 100 lat. Nie trzeba składać żadnych wniosków, ponieważ zostanie ono przyznane automatycznie. Wypłata nie zależy od emerytury i od dodatków przysługujących z innych tytułów. Świadczenie to może wypłacać zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Świadczenie to dostają z ZUS także ci, którzy nie przepracowali w swoim życiu ani jednego dnia i dlatego nie pobierają ani emerytury, ani renty. Takim osobom również należy się dodatek dla stulatków, ale w ich przypadku niezbędne jest złożenie wniosku gdyż nie znajdują się w systemie ZUS. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia, np. akt urodzenia.