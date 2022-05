Dolnośląskie: W Świdnicy 24-godzinny koncert dla pokoju - w weekend

Kilkudziesięciu artystów m.in. z Żytomierza, Kijowa i Lwowa, a także z różnych miast w Polsce wystąpi podczas 24-godzinnego koncertu, który odbędzie się w weekend w Kościele Pokoju w Świdnicy. Wydarzenie jest wyrazem sprzeciwu wobec wojny na Ukrainie.

Koncert "Razem dla Pokoju. Instytucje kultury wobec wojny" przygotowują wspólnie Świdnicki Ośrodek Kultury, parafia ewangelicko-augsburska, Stowarzyszenie Animatorów Forum Kraków, Społeczna Rada Kultury Dolnego Śląska, Fundacja Dobrych Czasów oraz Otwarta Akademia Kultury z Dniepru.

Wydarzenie rozpocznie się w sobotę 7 maja o godz. 20 i zakończy w niedzielę o tej samej godzinie. Podczas trwającego non stop koncernu wystąpi kilkudziesięciu artystów, którzy spontanicznie zareagowali na apel organizatorów. Zgłosili się m.in. muzycy z Żytomierza, Kijowa, Lwowa, Odessy oraz z różnych miast w Polsce. Połowę repertuaru wykonają Ukraińcy, połowę Polacy. Teatr Narodowy w Kijowie włączy się do akcji przesyłając swoje nagranie.

"Mamy całe spektrum muzycznych możliwości: od muzyki klasycznej, chóralnej, przez elektroniczną, folklorystyczną, po organową. To będzie muzyczny kolaż, ale także mozaika emocji, ponieważ osią spektaklu będzie czytanie zapisków z obecnej wojny. (…) Niektóre są tak przejmujące, że praca nad tym wydarzeniem nie jest dla mnie łatwa" - przyznał reżyser koncertu Krzysztof Popiołek.

Między muzyką i wojennymi opowieściami wybrzmi również cisza: godzina czuwania w milczeniu, w intencji pokoju.

"Pomysł narodził się w gronie kilku osób, ja podsunąłem, żeby było to w Kościele Pokoju. Znam go od wielu lat, uważam, że to jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie, o symbolicznym znaczeniu dla pokoju" - powiedział Krzysztof Sztark ze Stowarzyszenia Animatorów Forum Kraków.

Zdaniem ks. bpa Waldemara Pytla, gospodarza Kościoła Pokoju, to idealne miejsce, żeby opowiedzieć się przeciw złu. "Takie jest jego 370-letnie przesłanie, a przypominają o tym słowa +Błogosławieni pokój czyniący+ w 37 językach umieszczone na placu Pokoju. Jeśli będziemy wszyscy mówić jednym głosem w sprawie Ukrainy, to przesłanie płynące z tego koncertu będzie naprawdę mocne" - zaznaczył biskup.

Przypomniał też, że od początku wojny na placu Pokoju mieszka kilkanaście kobiet i dzieci z Ukrainy, którymi zaopiekowała się parafia ewangelicko-augsburska w Świdnicy.

Wstęp na koncert jest wolny, a bezpłatne wejściówki można pobrać na stronie Świdnickiego Ośrodka Kultury.