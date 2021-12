Dolnośląskie: Wiózł motorowerem blisko 2 tys. porcji narkotyków

Mężczyzna zatrzymany do rutynowej kontroli drogowej w Oławie na Dolnym Śląsku miał w swoim motorowerze narkotyki. Było to prawie 2 tys. porcji. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.

Młodsza aspirant Aleksandra Pieprzycka z dolnośląskiej policji poinformowała, że kilka dni temu na terenie Oławy około południa podczas wspólnego patrolu policji i straży miejskiej funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej kierującego motorowerem.

"Mężczyzna jadąc na ul. Młyńskiej swoim sposobem jazdy wzbudził podejrzenie policjanta. Podczas kontroli okazało się, że 34-letni mieszkaniec tego miasta w schowku motoroweru, pod siedzeniem ukrył reklamówkę w której znajdowało się kilka woreczków strunowych z zawartością znacznej ilości substancji, których posiadanie jest zabronione" - powiedziała policjantka.

Funkcjonariusze ujawnili łącznie blisko 2 tys. porcji narkotyków. Była to głównie amfetamina, jednak kilka woreczków zawierało amfetaminę z domieszką kryształków mefedronu, a także marihuanę. Substancje zostały zabezpieczone w policyjnym depozycie a kierujący motorowerem zatrzymany.

"Śledczy przedstawili 34-latkowi zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających, za popełnienie którego grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna był już znany policji z licznych konfliktów z prawem. Teraz o jego losie zadecyduje sąd" - powiedziała Pieprzycka.