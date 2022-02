Dolnośląskie: Wpadł 19-latek, który okradał sklepy w Jeleniej Górze

Policjanci zatrzymali na gorącym uczynku włamania 19-letniego mężczyznę, który jest podejrzany przynajmniej o 13 kradzieży ze sklepów w Jeleniej Górze. Kradł różne towary, ale też pieniądze. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Rzecznik jeleniogórskiej policji podinspektor Edyta Bagrowska poinformowała w środę, że policjanci z Komisariatu II Policji w Jeleniej Górze zatrzymali na gorącym uczynku kradzieży z włamaniem do sklepu 19-letniego mężczyznę, który nie ma stałego miejsca zamieszkania.

"Okazało się, że ma on na koncie więcej podobnych czynów. Jak ustalili funkcjonariusze, 19-latek od stycznia do lutego tego roku dopuścił się w Jeleniej Górze co najmniej 13 przestępstw przeciwko mieniu. Ma na koncie kradzieże w jeleniogórskich sklepach i drogeriach. Jego łupem padł między innymi alkohol, perfumy i papierosy" - powiedziała policjantka.

Dodała, że pod pretekstem rozmienienia 200 zł w jednym ze sklepów, wyrwał ekspedientce gotówkę z ręki i uciekł.

"Policjanci ustalili również, że 19-latek przed zamknięciem jednego ze sklepów ukrył się w nim, a następnie w szafkach przeznaczonych na rzeczy klientów ukrył towar, który przygotował do wyniesienia ze sklepu następnego dnia rano. Były to głównie papierosy i alkohol o łącznej wartości blisko 7 tys. zł. Plan się nie powiódł. 19-latek po otwarciu sklepu został zauważony przez pracownika. Jednak udało mu się uciec" - powiedziała policjantka.

Funkcjonariusze Wydziałów Kryminalnych jeleniogórskiej komendy na podstawie zebranych informacji oraz na podstawie analizy nagrań z kamer monitoringu wytypowali 19-latka jako podejrzewanego o popełnienie wcześniej zgłoszonych czynów.

"Policjanci rozpoczęli poszukiwania podejrzanego na terenie miasta i zatrzymali go, gdy próbował włamać się do kolejnego sklepu. Obecnie funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy. Niewykluczone, że ma on na koncie więcej podobnych czynów. Za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem" - powiedziała rzecznik.

Nastolatkowi grozi do 10 lat więzienia.