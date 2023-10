Domy studenckie trójmiejskich uczelni są gotowe na rozpoczęcie roku akademickiego

W domach studenckich Politechniki Gdańskiej przygotowano ponad 2,5 tys. miejsc. W akademikach Uniwersytetu Gdańskiego zamieszka ponad 1,3 studentów, w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym - ponad 960. Większość pokoi została wynajęta przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Na zbliżający się rok akademicki w 7 Domach Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego przygotowano 1328 miejsc. "Podwyżka za miejsce/pokój wzrosła od 29 do 32 proc. Jest ona spowodowana bardzo dużym wzrostem cen za energię elektryczną ok. 235 proc., energię cieplną ok. 60 proc. i wywóz nieczystości, z który płacimy 300 proc. więcej" - mówiła PAP rzeczniczka uczelni Magdalena Nieczuja-Goniszewska.

Wyjaśniła, że studenci za pokój będą musieli zapłacić od 590 zł do 730 zł w zależności od standardu, akademika i dostępności łazienki, która może być w pokoju, ogólnodostępna lub wspólna dla 2 pokoi. "Dla porównania, w roku ubiegłym ceny wynosiły od 460 zł do 600 zł za pokój jednoosobowy" - dodała.

Uniwersytet Gdański ma osiem domów studenckich, z czego jeden jest w remoncie. W tym roku na jedno miejsce przypadały cztery wnioski. "Ostatnia tura przydziału miejsc/ pokoi będzie aktywna w terminie od 1 do 5 października. Wynik ukażą się najpóźniej do 8 października" - podsumowała.

Gdańska uczelnia techniczna na przyszły rok akademicki przygotowała dla studentów 2452 miejsc w 12 akademikach. Politechnika Gdańska dysponuje łącznie 13 domami studenckimi, ale jeden jest czasowo wyłączony z przydziału z powodu remontu i wymiany umeblowania.

"Wszystkie miejsca zostały rozdysponowane. Zainteresowanie było na podobnym poziomie, co w ubiegłym roku" - przekazał rzecznik PG Maciej Dzwonnik.

Wyjaśnił, że w akademikach zamieszkają studenci z każdego regionu Polski. Najwięcej przyjedzie z województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego. "Z zagranicy przeważają osoby z Ukrainy, Białorusi i Indii" - podsumował.

Zaznaczył, że w przypadku pojawienia się wolnych, niewykorzystanych miejsc po 3 października, czyli na przykład w sytuacji, w której student mający już miejsce nie wprowadzi się do domu studenckiego i zrezygnuje z najmu, będzie możliwe wnioskowanie o zajęcie go przez osoby z listy rezerwowej.

Pod koniec lipca br. zastępca kanclerza PG ds. infrastruktury Anna Gerlach mówiła PAP, że ceny miejsc w akademików wzrosły średnio o ok. 30 zł. Wskazywała, że jest to spowodowane wzrostem kosztów związanych z utrzymywaniem i eksploatacją domów studenckich, czyli m.in. mediów, środków czystości czy płacy minimalnej.

Według cennika uczelni pokój jednoosobowy w domach studenckich z własną łazienką w ubiegłym roku akademickim kosztował od 580 zł do 618 złotych. Po podwyżkach, w przyszłym roku akademickim, ceny mają wynieść od 610 zł do 650 złotych. Nieco tańsze były pokoje jednoosobowe z łazienką w segmencie. Ceny za wynajem w ubiegłym roku takiego lokum wynosiły od 490 zł (dom studencki nr 2) do 594 zł. Od przyszłego roku akademickiego student za pokój w takim standardzie zapłaci od 520 zł (dom studencki nr 2) do 630 złotych. Najtańsze były pokoje jednoosobowe bez łazienki (są to dwa domy studenckie - 7 i 10). Wynajem pokoju w ubiegłym roku kosztował 410 zł i 490 złotych. W tym roku student będzie musiał zapłacić 440 zł i 520 złotych.

Tańsze są pokoje dwuosobowe. W zależności od standardu (pokój z łazienką, bez łazienki i z łazienką w segmencie) student w ubiegłym roku płacił od 360 zł do 540 złotych. W przyszłym roku akademickim ceny za wynajem pokoju dwuosobowego będą wynosiły od 390 zł do 570 złotych.

Gdański Uniwersytet Medyczny w nowym roku akademickim przygotował 967 miejsc w czterech Domach Studenckich zlokalizowanych przy ul. Dębowej w Gdańsku, w sąsiedztwie uniwersyteckiego kampusu. Część pokoi przeznaczona jest m.in. dla rodzin studentów - uchodźców wojennych z Ukrainy.

"Od ubiegłego roku zainteresowanie miejscem w domach studenckich rośnie. W tym roku wniosek o przyznanie miejsce złożyło 516 studentów z Polski - przydział do Domu Studenckiego otrzymało 398 osób. Otrzymaliśmy również 5 wniosków o pokoje małżeńskie - wszystkie zostały przyjęte" - przekazała kierownik Osiedla Studenckiego GUMed Beata Trzebniak.

Ponadto przyznano miejsca 8 studentom z zagranicy w ramach zgody na odbywanie studiów stacjonarnych w języku polskim decyzją Ministra Zdrowia. "W przypadku studentów z kierunków realizowanych w języku angielskim zamieszkanie w roku akademickim będzie kontynuowało 246 osób, a od nowych studentów otrzymaliśmy 100 wniosków o przyznanie miejsca - wszystkie wnioski zostały zaakceptowane" - podkreśliła Trzebniak.

Pozostałe miejsca w domach studenckim zajmują studenci studiów doktoranckich, stażyści, studenci z programów ERASMUS, MOSTUM, PREMEDICAL oraz innych organizowanych przez GUMed.

Od 25 września do 2 października trwa kwaterowanie studentów. "Jeśli po tym terminie pozostaną wolne miejsca, to będą one przyznane naszym studentom zapisanym na liście rezerwowej - dodała Trzebniak.

Od nowego roku akademickiego ceny akademików wzrosty od 10 do 30 zł. Z zarządzenia rektora GUMed w sprawie cennika opłat za zakwaterowanie w domach studenckich na przyszły rok akademicki wynika, że ceny zaczynają się od 400 zł miesięcznie za miejsce w pokoju 3 osobowym do 750 zł w pokoju jednoosobowym. Ceny uzależnione są od standardu i wyposażenia pokoju.

Dla stażystów, absolwentów i pracowników GUMed oraz pracowników podmiotów powiązanych z GUMed, a także studentów innych uczelni i osób niebędącymi studentami, którzy korzystają z zakwaterowania w domach studenckich obowiązujące stawki powiększone są o wymagany podatek vat 8 proc.