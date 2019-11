Donald Trump zaproszony na przesłuchanie w sprawie impeachmentu

W ramach dochodzenia w sprawie ewentualnego odsunięcia od władzy prezydenta, komisja sprawiedliwości Izby Reprezentantów, która przejmuje postępowanie od komisji wywiadu, zaprosiła Donalda Trumpa i jego prawników na 4 grudnia na przesłuchanie świadków i ekspertów.

Szef komisji sprawiedliwości Izby Reprezentantów Jerrold Nadler poinformował w oświadczeniu, że napisał list do Trumpa, by przypomnieć mu, że przepisy obowiązujące w jego komisji pozwalają prezydentowi na uczestniczenie w przesłuchaniu, a jego prawnikom - na zadawanie pytań świadkom.



- Prezydent może dokonać wyboru: może wykorzystać tę możliwość, aby być reprezentowanym podczas przesłuchań w sprawie impeachmentu, albo (powinien) przestać uskarżać się na ten proces. Mam nadzieję, że zdecyduje się uczestniczyć w postępowaniu bezpośrednio lub poprzez swego prawnika, tak jak robili to wcześniej inni prezydenci - napisał Nadler.



Również we wtorek 26 listopada szef komisji wywiadu Adam Schiff powiedział, że wszystkie komisje prowadzące dochodzenie - wywiadu, spraw zagranicznych i nadzoru - udostępnią raport na temat ich śledztwa 3 grudnia, tuż po powrocie kongresmenów do Waszyngtonu po przerwie w obradach z okazji Święta Dziękczynienia.

Prowadzone w kontrolowanej przez Demokratów Izbie Reprezentantów śledztwo ma ustalić, czy istnieją podstawy do odsunięcia prezydenta od władzy.

Ma ono wykazać, czy prezydent nadużył władzy, złamał przepisy prawa wyborczego, bądź też postąpił niewłaściwie, narażając bezpieczeństwo narodowe USA w relacjach z Kijowem, w których - według sygnalisty z CIA oraz kilku przesłuchanych świadków - miał naciskać na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, by uruchomił dwa śledztwa na Ukrainie wymierzone w jego politycznych rywali z Partii Demokratycznej.