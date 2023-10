Donald Tusk: Będziemy tych wyborów pilnować przez całą noc

- Będziemy tych wyborów pilnować przez całą noc. Nikt nam już tych wyborów nie ukradnie. Stworzymy w ciągu najbliższego czasu nowy dobry demokratyczny rząd z naszymi partnerami - mówił Donald Tusk, podczas wieczoru wyborczego.

Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, podczas wieczoru wyborczego dziękował „tysiącom Polek i Polaków, którzy teraz też siedzą w lokalach wyborczych, pilnują, żeby nikt tam niczego nie wykombinował”.

- Ten wynik mówi sam za siebie, tego nikt już nie oszuka, tego już nikt nam nie zabierze. Wygraliśmy demokrację, wygraliśmy wolność, wygraliśmy znowu naszą ukochaną Polskę - przemawiał Donald Tusk.

Dziękował „tym wszystkim, którzy nam towarzyszyli”.

- Najpierw to były setki ludzi, później tysiące, a w finale tej naprawdę wspaniałej kampanii, kampanii dla Polski były nas miliony. Na ulicach, na spotkaniach, a dzisiaj przy urnach wyborczych.

Wszystkim wyborczyniom i wyborcom serdeczne dzięki. Daliście wielką rzecz sobie, Polsce, swoim rodzinom - mówił Donald Tusk.

- To jest jeden z najpiękniejszych dni polskiej demokracji. Nie mam żadnych wątpliwości, że ten dzień przejdzie do historii Polski jako dzień jasny, jako dzień, który otwiera nowa epokę, odrodzenie naszej Rzeczpospolitej - stwierdził Donald Tusk.

Przewodniczący PO podkreślił, że „będziemy tych wyborów pilnować przez całą noc”.

- Jak wiecie, dziesiątki tysięcy ludzi siedzą w lokalach wyborczych, pilnują, będą nam wysyłać informacje. Nikt nam już tych wyborów, jak powiedziałem, nie ukradnie. Naprawdę przypilnujemy każdego głosu, żeby jutro, pojutrze było to, co dzisiaj mamy już tej chwili. Mamy to naprawdę. Stworzymy w ciągu najbliższego czasu nowy, dobry demokratyczny rząd z naszymi partnerami. Polska wygrała, wyście wygrali, Polki i Polacy wygrali - mówił Donald Tusk, podczas wieczoru wyborczego.