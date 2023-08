Donald Tusk: hasło wyborcze PiS powinno brzmieć "Bezpieczna Przyszłość Pisowców"

Tak naprawdę hasło wyborcze PiS "Bezpieczna Przyszłość Polaków" powinno brzmieć "Bezpieczna Przyszłość Pisowców", bo o to naprawdę umieją oni zadbać - powiedział w piątek we Włocławku przewodniczący PO Donald Tusk. Zaznaczył, że wszystko, co zostało nielegalnie zarobione po 15 października, zostanie rozliczone.

W czasie piątkowego spotkania otwartego z mieszkańcami Włocławka, przewodniczącego Platformy Obywatelskiej odniósł się do hasła wyborczego Prawa i Sprawiedliwości "Bezpieczna Przyszłość Polaków".

"Jest jakaś logika w tym haśle, bo wszyscy wiemy, że niebezpieczna jest teraźniejszość polskich rodzin, a oni chcą bezpiecznej Polski za jakiś czas" - powiedział Donald Tusk.

Jak zaznaczył, "my - Polki i Polacy - żyjemy tu i teraz. My chcemy tu i teraz bezpiecznej Polski, spokoju; tu i teraz uczciwej i odpowiedzialnej władzy". "Tak naprawdę hasło +Bezpieczna Przyszłość Polaków+ powinno brzmieć +Bezpieczna Przyszłość Pisowców+, bo o to naprawdę umieją zadbać" - stwierdził przewodniczący PO.

"Oni mogą myśleć, że skoro mają pieniądze, to przynajmniej materialnie mają zapewnioną przyszłość" - powiedział Tusk.

"Po 15 października ci, którzy nielegalnie, w sposób niegodny dorobili się na waszej pracy, będę musieli to wszystko oddać. Wszystko, co zostało zarobione nielegalnie, co jest łupem rabusiów, chodzi mi o spółki Skarbu Państwa, to wszystko zostanie rozliczone, co do złotówki, bo te wszystkie złotówki muszą wrócić do was" - zapowiedział przewodniczący PO.

Ocenił, że "inne hasło PiS +Z miłości do Polski+ jest tak samo prawdziwe, jak to o bezpieczeństwie, kiedy myślą o bezpiecznej przyszłości swojej partii, bezpiecznej przyszłości Pisowców". "To drugie hasło PiS dokładnie brzmi +Z miłości do kasy+. Przecież po tych 8 latach widać, że to jest ich główna żądza i główna motywacja" - stwierdził Tusk.

"Jeśli jakaś władza zaczyna od ataku na niezależne sądy, na niezależne media, to znaczy, że ta władza chce kraść bezkarnie, żeby nikt o tym nie wiedział ile kradnie. Dlatego potrzebny jest podległy im sąd i podległe im media" - wskazał przewodniczący PO.