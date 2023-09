Donald Tusk: idę po zwycięstwo, żeby wreszcie zapanował jakiś elementarny porządek

Ja chcę wygrać te wybory i idę po zwycięstwo, żeby wreszcie zapanował jakiś elementarny porządek - powiedział podczas spotkania z mieszkańcami Piły lider PO Donald Tusk. Zaapelował, by 15. października pójść na wybory.

Donald Tusk podkreślił w Pile, że "w polityce zagranicznej, europejskiej, gospodarczej, w systemie podatkowym, w sądownictwie, wszędzie gdzie nie spojrzymy potrzebujemy uprządkowania po tym niewiarygodnym bałaganie".

Przekazał, że dla niego nie jest ważne, jakie są powody tego, co politycy PiS robią dzisiaj z Polską, bo "tak na końcu, w naszych losach, losach Polek i Polaków, to się odciska w sposób niezwykle czasami wręcz okrutny".

"Pomóżcie mi przekonać wszystkich w Polsce: pójście do urny wyborczej to nie jest powstanie, nikt nie zapłaci daniny krwi, to nie jest jakaś gigantyczna harówa, nie trzeba za to zapłacić jakiś wielkich pieniędzy. Trzeba wyjść z domu, pójść, wrzucić kartkę i pożegnać PiS i powiedzieć im: +przeproście i spadajcie+" - zaapelował szef PO.

Ocenił, że "coraz więcej ludzi uważa, że rosyjskie wpływy są bardzo obecne w PiSowskim rządzie". "W wymiarze praktycznym, w ostatnim roku ubyło polskich firm. W samej Wielkopolsce są to tysiące. Małych sklepów, małych firm, jednoosobowej działalności gospodarczej, a rosyjskich firmy przybyło i to skokowo" - ocenił Tusk.

Tusk odniósł się też do wydarzenia, które miało miejsce we wtorek w Otwocku podczas spotkania wyborczego premiera Mateusza Morawieckiego. Policja interweniowała wobec posłanki KO Kingi Gajewskiej.

Jak mówił szef PO, zobaczyliśmy policjantów "wykręcających ręce" posłance Gajewskiej, "wrzucaną brutalnie do suki". Jak ocenił, wyjaśnienia policjantów, że nie wiedzieli, iż mają do czynienia z posłanką są "kłamliwe".

"Ten obraz to jest dla mnie źródło najwyższego niepokoju i głębokiego żalu, co oni zrobili z Polską. Ale ten obraz jest też dla mnie źródłem nadziei, bo zobaczyłem bardzo dzielną Polkę, matkę trójki dzieci, posłankę odważną jedną z najodważniejszych, która nigdy nie wymięknie, bo ją znamy i z której Polki - szczególnie mamy - są naprawdę dumne" - powiedział Tusk.

