Donald Tusk ma już plan gospodarczy na wybory

Program gospodarczy Donalda Tuska nie jest jeszcze dopracowany w szczegółach, ale już teraz można zauważyć, że będzie się koncentrował wokół kwestii mieszkaniowych.

Kwestie związane z polityką mieszkaniową w ocenie opozycji są piętą Achillesa rządu Zjednoczonej Prawicy. Projekt Mieszkanie plus nie okazał się sukcesem rządu, ponadto pojawiła się również kwestia ciągle drożejących kredytów, na które stać obecnie jedynie ułamek populacji kraju.

Donald Tusk chce, aby mieszkanie było "prawem, a nie towarem", więc proponuje program kredyt na 0 proc.

- Będzie to oznaczało ratę w wysokości ok. 1,7 tys. zł i to będzie spłata kapitału, a nie niekończących się odsetek - zadeklarował niedawno Donald Tusk w Pabianicach.

Taki kredyt ma być dostępny dla ludzi do 45. roku życia, którzy będą kupowali swoje pierwsze lokum - czytamy w Bussines Insider Polska.

Ponadto „zerowe kredyty” mają objąć nie tylko kupno mieszkania ale również jego remont. Szef PO chce ulżyć również najemcom mieszkań, którzy mieliby otrzymać dopłatę w wysokości 600 zł.

W założeniach mieszkaniowego planu Tuska to Bank Gospodarstwa Krajowego miałby refinansować bankom straty wynikające z kredytu 0 proc. Jednakże nie wiadomo, czy BGK będzie wstanie udźwignąć takie zobowiązanie.

Plan walki z inflacją Tuska zakładał odwołanie Adama Glapińskiego z prezesury w NBP. Teraz z tego rezygnuje

W kwestii walki z inflacją plan Tuska miał pierwotnie bardziej wymiar bardziej polityczny niż gospodarczy wymiar i koncentrował się na odwołaniu obecnego prezesa NBP, który był niejako personifikacją tego negatywnego zjawiska w gospodarce.

Szef PO miał jednak zrezygnować z pomysłu odwołania prezesa NBP pod wpływem opinii swoich doradców, którzy uznali, że taka decyzja podważyłaby stabilność polskiej gospodarki.

Nadal jednak, Donald Tusk nie przedstawił rozwiązań, które przyczyniłyby się do walki z inflacją.