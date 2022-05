Przyszłość Polski, Lubuskiego, Europy będzie zależała od naszych umysłów. Od tego na ile będziemy potrafili wykorzystać młodych – młode Polki, młodych Polaków w procesie przekształceń cywilizacyjnych – mówił Donald Tusk na budowie Parku Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze-Nowym Kisielinie.

Lier Platformy Obywatelskiej został zaproszony w czwartek przez władze samorządowe woj. lubuskiego do udziału w uroczystości podpisania aktu erekcyjnego pod budowę tego Parku.

W założeniu pomysłodawców projektu, ma on stać się wiodącym w regionie ośrodkiem przemysłowo-badawczym inżynierii kosmicznej i satelitarnej oraz innowacyjnego przemysłu.

"Nie muszę nikogo przekonywać, że ten kierunek zielonego i cyfrowego, i inteligentnego Lubuskiego to jest kierunek i dla całej Polski, i dla całej Europy" - mówił Tusk.

Jak podkreślił w woj. lubuskim tradycja spotyka się z nowoczesnością i z wizjonerstwem. "Nasza przygoda z wolnością, z nowoczesnością, z Europą jest w jakimś sensie kosmicznym doświadczeniem, bo przecież nawet nam się nie śniło, że będziemy mieli szanse inicjować i realizować takie projekty jak wy tutaj - dumni i ambitni, nawet jeśli wam nie pomagają dzisiaj w centrum. Wydawałoby się to mało realne jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu" - stwierdził Tusk.

Uroczystość odbyła się na placu budowy, gdzie powstaje budynek o pow. ponad 2,7 tys. mkw., w którym będą mieściły się laboratoria i biura. Liderami projektu są Uniwersytet Zielonogórski, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oraz firma Hertz Systems LTD Sp. z o.o.

Jak powiedziała PAP prorektor ds. współpracy z gospodarką Uniwersytetu Zielonogórskiego Maria Mrówczyńska, powstający Park Technologii Kosmicznych ma służyć rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw w woj. lubuskim poprzez zwiększenie potencjału kadrowego i badawczego.

"Jest to dalszy krok w rozwoju całego regionu, ale i też naszego uniwersytetu, ponieważ my posiadamy jako uniwersytet już trzy parki technologiczne (…) Park Technologii Kosmicznych zapełnia pewną lukę, która gdzieś jeszcze powstała. Szczególnie jesteśmy zainteresowani laboratoriami medycyny kosmicznej, centrum analizy danych pozyskiwanych z satelitów oraz laboratorium wytrzymałości materiałów" - dodała Mrówczyńska.

"To jest inwestycja, która została wpisana do Kontraktu Terytorialnego, którą samorząd województwa lubuskiego wynegocjował z rządem Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj wszyscy jesteśmy świadkami, że mury pną się do góry" - mówiła podczas wydarzenia marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak.

Dodała, że bez funduszy europejskich realizacja projektu nie byłaby możliwa. Zaznaczyła, że tym miejscu będzie następowała komercjalizacja wiedzy dla biznesu. Jak zaznaczyła w regonie nie brakuje firm innowacyjnych.

Wartość projektu to prawie 71,3 mln zł, w tym dofinansowanie z UE to ponad 49,2 mln zł. Wkład własny to nieco ponad 22 mln zł, w tym ponad 21,3 mln zł ze strony woj. lubuskiego i prawie 713 tys. zł od firmy Hertz Systems LTD Sp. z o.o.

Jak przekazał dyr. Biura Projektów Własnych Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego Wojciech Olszewski, budowa rozpoczęła się jesienią ub. roku, a zakończenie inwestycji jest planowane w połowie przyszłego roku. Do tego czasu należy bowiem wykorzystać unijne pieniądze przyznane na to przedsięwzięcie.

Wizyta szefa Platformy na tej budowie była ostatnim punktem jego dwudniowego pobytu na Ziemi Lubuskiej.