Donald Tusk obiecuje uznanie języka śląskiego za język regionalny

Dokończymy to, co Ślązacy rozpoczęli; język śląski będzie uznany za język regionalny - zadeklarował w niedzielę przewodniczący PO Donald Tusk. Jego zdaniem będzie to wyraz szacunku dla historii i kultury Śląska.

Szef Platformy Obywatelskiej jest w niedzielę z wizytą w Radzionkowie w woj. śląskim. Podczas wspólnej konferencji z burmistrzem tego miasta zadeklarował, że będzie prowadził działania w celu uznania języka śląskiego za język regionalny.

"+Deklaracja radzionkowska+ to moja deklaracja, że dokończymy to, co ludzie stąd zaczynali na razie bez powodzenia, czyli uznanie języka śląskiego jako języka regionalnego" - zapowiedział Tusk. Zapewnił przy tym, że język śląski będzie językiem regionalnym na poziomie ustawowym.

Przewodniczący PO podkreślił, że język śląski stał się językiem literackim i są zasady pisowni tego języka. "Ale to co najważniejsze to, że Ślązacy tego chcą, są dumni ze swojej śląskiej gadki i mają do tego absolutne prawo. Skoro tylu ludzi się w to angażuje, skoro tylu ludzi kocha swój regionalny język śląski, to trzeba im to dać, bo to jest najoczywistszy wyraz szacunku dla całej historii i całej kultury" - mówił Tusk.