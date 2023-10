Donald Tusk rozważa pomysł Partii Razem. Co z aborcją i religią w szkołach?

W ostatniej kadencji parlamentu Partia Razem miała 6 posłanek i posłów. W nowej kadencji będzie już 7 posłanek i posłów oraz dwie senatorki. - Dobry wynik to efekt naszej kampanii oraz pracy w terenie - mówią WNP.PL posłowie Razem Dorota Olko i Maciej Konieczny.

W wyborach parlamentarnych Nowa Lewica uzyskała 8,61 proc. poparcia, co przełożyło się na 26 mandatów do Sejmu (49 posłów w 2019 r.). Ponadto formacji udało się uzyskać dziewięć miejsc w Senacie (dwa mandaty w 2019 r.).

W ostatniej kadencji parlamentu Partia Razem miała 6 posłanek i posłów. W nowej kadencji będzie już 7 posłanek i posłów oraz dwie senatorki. To oznacza, że parlamentarna reprezentacja partii zwiększyła się o 50 proc. - z 6 do 9 osób.

Do Senatu z okręgu warszawskiego dostała się Magdalena Biejat, dotychczasowa posłanka. W wyższej izbie parlamentu znajdzie się także Anna Górska, startująca na Kaszubach.

W Sejmie nowymi twarzami Partii Razem będą Joanna Wicha (okręg podwarszawski) oraz Dorota Olko (okręg warszawski).

Kilka powodów sukcesu: dobra kampania i praca w terenie

Przypomnijmy, że w nowym Sejmie znajdą się także posłanki i posłowie Razem poprzedniej kadencji: Daria Gosek-Popiołek (Kraków), Maciej Konieczny (Katowice), Paulina Matysiak (Kutno), Adrian Zandberg (Warszawa) oraz Marcelina Zawisza (Śląsk Opolski).

- Na tak dobry wynik Partii Razem wpłynęło bardzo wiele czynników. Oczywiście dobra kampania wyborcza kandydatek i kandydatów, ale także ciężka praca przez ostatnie cztery lata. Na przykład Daria Gosek-Popiołek, która weszła do Sejmu z drugiego miejsca w Krakowie, robiła świetną robotę na poziomie poselskim jak i lokalnym, interweniowała w wielu kwestiach. Taki wynik to dowód na zaufanie do Partii Razem - mówi WNP.PL Dorota Olko, rzeczniczka Partii Razem, która zdobyła mandat poselski.

Podobne opinie wyrażają inni parlamentarzyści Partii Razem.

- Dobry wynik Partii Razem wynika z naszego programu, gdzie zwracamy uwagę na prawa kobiet, świeckie państwo i prawa pracownicze oraz z tego, że nie uczestniczymy w pustej nawalance politycznej. Wyborcy Partii Razem wiedzą, czego chcą i potrafią znaleźć kandydatów bliskich ich poglądów na listach wyborczych - mówi WNP.PL Maciej Konieczny, poseł Partii Razem.

Współprzewodniczący Partii Razem Adrian Zandberg mówił, że Razem udało się skutecznie przekonać do głosowania młodsze osoby - dzięki temu młodzi stanowili znaczną część wyborców lewicowej koalicji.

Dodatkowo kandydaci Partii Razem przeprowadzili sprawne kampanie, w których ważną rolę odgrywali sympatycy. Zandberg dodał, że "prospołeczne Razem udowodniło, iż może wygrywać także w bardziej konserwatywnych okręgach".

Partia Razem chce 35-godzinnego tygodnia pracy. O tym mówił też Donald Tusk

O ile sama Partia Razem poprawiła swój wynik, to cała Lewica go pogorszyła.

- Nasz wynik to efekt codziennej działalności i bardziej wyrazistych poglądów. To jest zmiana w polityce - dodaje Maciej Konieczny.

Nie wiadomo jeszcze, czy zmiana proporcji oznacza zmiany w funkcjonowaniu nowego klubu parlamentarnego Lewicy.

- Wciąż będziemy mieć w parlamencie silną reprezentację lewicy. Jesteśmy chwilę po ogłoszeniu oficjalnych wyników, więc rozmowy o przyszłości dopiero przed nami - dodaje Dorota Olko.

Już zaczęto mówić o nowej koalicji rządowej, która miałaby być współtworzona przez Lewicę, a więc i Partię Razem. Czy będą trudności z porozumieniem się z innymi koalicjantami?

- Obiecaliśmy wyborcom, że zrobimy wszystko, aby odsunąć PiS od władzy i to się udało. Kształt przyszłej koalicji i program rządu będzie efektem negocjacji. Mamy określone postulaty, bliska jest nam kwestia skrócenia czasu pracy do 35 godzin tygodniowo, o czym mówił też np. Donald Tusk. Zależy nam na wprowadzeniu przepisów pozwalających na legalną aborcję do 12 tygodnia. na wyprowadzeniu religii ze szkół. To będą rzeczy, które położymy na stole - zapowiada Maciej Konieczny.

