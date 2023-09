Donald Tusk twierdzi, że rząd PiS rozpoczął wojnę hybrydową przeciwko Europie

Rząd Prawa i Sprawiedliwości rozpoczął dokładnie taką samą wojnę hybrydową przeciwko Europie, jak Alaksandr Łukaszenko i Władimir Putin, kiedy zaczęli grać kartą migracyjną - powiedział w środę w Bydgoszczy lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

W czasie spotkania z wyborcami w Bydgoszczy lider PO Donald Tusk odniósł się słów byłego ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicz, który w środę w TVN24, powiedział, że "jeżeli ktoś świadomie wpuszcza masowo do strefy Schengen migrantów tylko po to, że liczy, że oni nie zostaną u nas, czyli nie ma mowy o tym, że chodzi o pracę, nie chodzi o to, że potrzebne są ręce do pracy, tylko chodzi o to, żeby destabilizować całą Unię Europejską, destabilizować Niemcy, to jest działanie, które powinno w przyszłości spotkać się z odpowiedzialnością, przed sądami".

"Jacek Czaputowicz publicznie dziś przyznał, że rząd PiS celowo przepuszcza dziesiątki tysięcy migrantów licząc, że przez Polskę przepłyną i pójdą do Europy do Niemiec dalej na Zachód. To tak naprawdę oznacza, że rząd PiS rozpoczął dokładnie taką samą wojnę hybrydową przeciwko Europie - też przeciwko nam - bo my też jesteśmy Europą. Dokładnie to samo, co (Alaksandr) Łukaszenko i (Władimir) Putin, kiedy zaczęli grać kartą migracyjną" - powiedział Tusk w Bydgoszczy. Jak ocenił, "to jest draństwo".

"Jak nie było PiS u władzy, to były pieniądze i nie było granic. Dziś rządy PiS doprowadziły do tego, że nie ma pieniędzy, ale za to są granice. Cofnęli zegar historii o te lata i dziesięciolecia" - powiedział Tusk. Jak zaznaczył, "możemy to odwrócić 15 października". "Powiem więcej, musimy to odwrócić 15 października" - oświadczył lider PO.