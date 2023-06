Donald Tusk we Wrocławiu: Bogatynia jest tutaj

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zdecydował się, żeby dzisiaj zrobić zgromadzenie PiS w Bogatyni, bo mu napisali, że ludzie kochają PiS i że na Dolnym Śląsku ludzie popierają PiS - powiedział w sobotę we Wrocławiu lider PO Donald Tusk w czasie spotkania z wyborcami. Bogatynia jest tutaj - oświadczył.

W czasie sobotniej konwencji PO we Wrocławiu Donald Tusk odniósł się do wiecu PiS, który tego dnia odbywa się w Bogatyni na Dolnym Śląsku.

"Dlatego prezes PiS Jarosław Kaczyński zdecydował się, żeby dzisiaj zrobić zgromadzenie PiS w Bogatyni, bo mu napisali, że ludzie kochają PiS i że na Dolnym Śląsku ludzie popierają PiS" - stwierdził Tusk. W odpowiedzi zgromadzeni na wiecu zaczęli gwizdać.

"Bogatynia jest tutaj" - oświadczył. Wskazując na napis "Rząd pod sąd. Bogatynia z Tuskiem", lider PO podziękował zgromadzonym.

Zaznaczył, że "prawda jest dość brutalna". "Słysząc, że liderzy PiS spotykają się w Bogatyni, to jest jak w klasycznym kryminale - przestępca często wraca na miejsce zbrodni, ale żeby cała organizacja zjawiła się w miejscu, które będzie długie lata pamiętało, będzie musiało znosić konsekwencje ich niekompetentnej, dramatycznie nieudanej, ale też w pewnych wymiarach bandyckiej polityki" - mówił Tusk.

Zaznaczył, że "Bogatynia pokazała jak w soczewce, czym jest władza PiS". "W Bogatyni czołowi działacze miejscowego PiS okradali swoją gminę - nielegalnie gromadzili śmieci, handlowali narkotykami a pieniądze z tego przeznaczali na fałszerstwa wyborcze. Załatwiali pracę wszystkim możliwym pociotkom, przede wszystkim w tej spółce, która odpowiada za sytuację w elektrowni i kopalni w Bogatyni w Turowie" - zauważył Tusk.

Jak dodał, są to ludzie, którzy "doprowadzili do największej katastrofy w dziejach, jeśli chodzi o kopalnie odkrywkowe". "Ludzie, dla których nawet władze PiS nie mogły już niczego innego zrobić, bo wszyscy w około widzieli, jak oni bez opamiętania kradną" - mówił. "Nawet kupili jakąś biżuterię złotą, srebrną - niby na rzecz urzędu, a kiedy złożyli urzędy to biżuteria, zniknęła razem z nimi" - dodał lider PO.

Ocenił również, że osoby słuchające TVP Info to ofiary dezinformacji, "nieznośnej propagandy, tego steku kłamstw, który każdego dnia płynie z mediów rządowych". Jak zaznaczył, "nie może już dłużej tak być, że jedna trzecia Polski będzie pozbawiona wiedzy o tym, co PiS zrobił w Bogatyni i w całej Polsce". "PiS w Bogatyni, tak jak w całej Polsce, czego nie może rozkraść, to zepsuje albo zniszczy. To jest definicja ich rządów" - oświadczył Tusk.

Lider PO odniósł się także do sobotniego wywiadu wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, który w radiu RMF FM powiedział, że "bez zmiany decyzji Trybunału Konstytucyjnego referendum w sprawie liberalizacji zasad aborcji w Polsce nie miałoby żadnego znaczenia". "Trzeba by też zmienić Konstytucję; nie będę ukrywał, że głosowałbym przeciwko takiej zmianie" - mówił Kaczyński. Dodał, że "niemalże na każdym rogu w Warszawie i w wielu innych miejscach można załatwić i nikt tego nie zwalcza".

"Kobiety dobrze wiedzą, dlaczego mają dosyć tej władzy, a dzisiaj prezes Kaczyński postawił kropkę na +i+" - powiedział Tusk. "To ekspert od aborcji i demografii. Jemu naprawdę się wydaje, że to, co mu przynoszą po południu na kartkach ma coś wspólnego z rzeczywistością" - dodał lider PO.