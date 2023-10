"Donald Tusk wkrótce odbierze od prezydenta Dudy nominację"

Nie wiem, jak wyglądają szczegóły prezydenckiego zaproszenia, ale Donald Tusk, jako kandydat na premiera, na pewno nie tylko spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, ale też wkrótce odbierze od niego nominację - powiedział w piątek polityk PO Cezary Tomczyk.

Kancelaria Prezydenta przekazała w piątkowym komunikacie, że w przyszły wtorek i środę, 24 i 25 października, na zaproszenie prezydenta Dudy, w Pałacu Prezydenckim odbędą się konsultacje z przedstawicielami poszczególnych komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w Sejmie RP X kadencji. Jak podkreślono, spotkania odbędą się osobno z każdym z komitetów wyborczych, w kolejności zgodnej z wynikami osiągniętymi przez te komitety w wyborach.

W piątek wieczorem Tomczyk został zapytany w Polsat News, czy w ramach delegacji KO do Pałacu Prezydenckiego uda się Donald Tusk. "Najprawdopodobniej tak. Nie wiem, jak wyglądają szczegóły zaproszenia, ale rozumiem, że one są skierowane do liderów partyjnych, więc Donald Tusk, jako kandydat na premiera, na pewno nie tylko spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, ale też wkrótce odbierze od niego nominację, tak jak się to dzieje w każdym demokratycznym kraju" - odpowiedział Tomczyk.

Prezydenccy doradcy mówili wcześniej, że Andrzej Duda powierzy misję tworzenia rządu PiS-owi

"Wszystkie te dywagacje posłów PiS, albo ministrów w Kancelarii Prezydenta, są po prostu nie na miejscu. Wiemy, jak wygląda wybór Polaków, wiemy jak wygląda ta przyszła koalicja, i im szybciej zrealizujemy wolę Polaków, tym lepiej. Dzisiaj ciągle premierem jest Mateusz Morawiecki. Im szybciej się to skończy, tym szybciej będzie spełniona wola mieszkańców naszego kraju" - mówił Tomczyk.

Jednocześnie Tomczyk zastrzegł, że w ramach roboczych spotkań z prezydentem nie będą poruszane kwestie zmian ustawowych np. w sprawach praworządności, czy mediów publicznych. "Myślę, że na to jest absolutnie za wcześnie. To będzie zależało od przyszłego premiera, od tego, jak ułoży sobie stosunki z prezydentem" - powiedział polityk PO.

W Pałacu Prezydenckim odbędą się spotkania z przedstawicielami PiS i opozycji

Tomczyk dopytywany, czy jest wola współpracy z prezydentem, odpowiedział: "Oczywiście, że tak". "Sprawa jest rozstrzygnięta. Nie ciągnijmy tego spektaklu przekazywania władzy o kolejne tygodnie, bo naprawdę jest mnóstwo rzeczy do zrobienia, ludzie czekają na konkrety" - dodał polityk PO.

Kancelaria Prezydenta informowała, że w przyszłym tygodniu na wtorek, na godz. 12, zaplanowano spotkania z przedstawicielami KW Prawo i Sprawiedliwość, natomiast na godz. 14 konsultacje z KKW Koalicja Obywatelska PO. N IPL Zieloni. W środę prezydent spotka się z przedstawicielami KKW Trzecia Droga Polskie Stronnictwo Ludowe - Polska 2050 Szymona Hołowni (godz. 11.00), KW Nowa Lewica (godz. 13.00) i KW Konfederacja Wolność i Niepodległość (godz. 15.00).