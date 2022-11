Donald Tusk: władza jest tyle warta, na ile rzeczywiście może pomóc ludziom

Polityka i władza jest tyle warta, na ile rzeczywiście może pomóc ludziom; trzeba wyjść na ulice i podać drugiemu człowiekowi dłoń - mówił w sobotę w Sandomierzu (woj. świętokrzyskie) lider PO Donald Tusk. Wskazywał też, że oficjalne dane o inflacji nie oddają faktycznego wzrostu cen żywności.

Tusk podczas spotkania z mieszkańcami poruszył temat zaangażowania polityków w sprawy zwykłych mieszkańców. Wspominał, że jako premier w 2010 roku odwiedził Sandomierz, który wówczas został dotknięty przez powódź i bezpośrednio rozmawiał z mieszkańcami o zagrożeniu i konieczności ewakuacji. Wspominał też o wysiłkach na rzecz uratowania miejscowej huty szkła.

"Dzisiaj mam przekonanie równie mocne jak wtedy, że tyle jest warta polityka, tyle warte jest zaangażowane społeczne, tyle warta jest władza, ile rzeczywiście może pomóc ludziom" - mówił szef PO.

Jak dodał, jest dla niego oczywiste, że czy to w sytuacji powodzi, fali migrantów, wojny czy drożyzny, trzeba wyjść na ulice i podać drugiemu człowiekowi rękę. "A kiedy trzeba i ma się do tego możliwości, trzeba też znaleźć pieniądze i środki na odbudowę zniszczonych domów czy ratowanie miejsc pracy w hucie szkła" - zaznaczył Tusk.

Zwracał też uwagę na obecną dokuczliwą drożyznę. Przypomniał, że według oficjalnych danych inflacja obecnie wynosi 17,9 proc. Jak jednak dodał, wyznacznikiem prawdziwej inflacji i drożyzny jest cena chleba. Mówił, że w wielu miejscowościach, które odwiedza upadły piekarnie czy cukiernie z uwagi na ceny gazu i prądu.

Zaznaczył, że na szczęście piekarnia w Sandomierzu działa i robi co może, żeby z cenami nie przesadzić, ale - jak mówił Tusk - dzisiaj bochenek chleba kosztuje 5,20 zł, a rok temu było to 3,50 zł. "Chleb w ciągu roku podrożał w tej konkretnej piekarni i nie jest to najbardziej radykalny przykład w Polsce, o prawie 50 proc." - podkreślił Tusk. Podkreślił, że mieszkańcy, którzy ciężko pracują lub są już na emeryturze i idą kupić chleb, mąkę czy olej "dobrze wiedzą każdego dnia, co to znaczy drożyzna w Polsce i że nie jest to żadne 18 proc.".

Tusk zarzucił też ludziom władzy, że wykorzystują ją do zdobycia pieniędzy. "Żyjemy dzisiaj w naszym kraju, gdzie władza daje takie najbardziej oburzające przykłady kompletnej obojętności i bezkarności i cynizmu, wtedy kiedy miliony polskich rodzin każdego dnia naprawdę martwi się jak przeżyć najbliższą zimę" - powiedział lider PO.

"Czytamy i to są wieści z ostatnich kilkudziesięciu godzin, że ci wszyscy dla których drożyzna nie jest problemem, bo umościli się w spółkach Skarbu Państwa, że ich stać także na to, żeby wesprzeć swoją partię polityczną, i to w sposób taki, że aż krzyczy. W taki sposób działają, że właściwie w każdym demokratycznym normalnym, przyzwoitym państwie po ujawnieniu takich informacji właściwie nikt nie miałby moralnego prawa, moralnego mandatu sprawować władze" - podkreślił.

"Czy to nie jest symboliczne dla tej władzy, że gość, który miał walczyć z korupcją, bo był szefem CBA - pan Bejda znalazł się we władzach PZU w nagrodę i dobrze przypilnował, żeby członkowie władz PZU spółki Skarbu Państwa, wszyscy bez wyjątku związani z partią rządzącą wpłacili po 45 tys. zł na konto tej partii?" - pytał. "Dziś, czy wczoraj wieczorem ogłoszono pełną listę tych, którzy dostają fuchę, za grube pieniądze i ich zadaniem nie jest oczywiście dobrze prowadzić te spółki Skarbu Państwa, czy dbać o interes obywateli" - mówił.

"Okazuje się, że ich pierwszym obowiązkiem jest wpłacić te 45 tys. zł na konto PiS, a wśród nich jest człowiek, który był szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego" - zauważył Tusk.

Wskazał, że "w normalnym kraju antykorupcyjna policja zbadałaby te wszystkie wpłaty. Jak to się dzieje, jak ten mechanizm tego splątania władzy, pieniędzy spółek państwowych, finansowania partii politycznej" - mówił.

"Czy wyobrażacie sobie państwo, że CBA pod władzą PiS poświęci nawet godzinę temu, jak to jest możliwe, że gdzie nie spojrzysz, gdzie nie ma pisowskiego namiestnika w spółce Skarbu Państwa, tam pojawia się wpłata 45 tys. zł na konto partii?" - pytał.