Donald Tusk: władza ma być sprawna, skromna i rozliczalna przez ludzi

Władza ma być sprawna, skromna i rozliczalna przez ludzi; możemy mieć najtańszy i najskromniejszy rząd w Europie, a mamy najdroższy i najliczniejszy - powiedział w piątek we Włocławku lider PO Donald Tusk. "Idźcie głosować po to, żeby października piętnastego pogonić Kaczyńskiego" - zaapelował.

Podczas spotkania z mieszkańcami Włocławka szef PO podkreślił, że w tych wyborach chodzi o "przywrócenie elementarnej normalności".

"Władza ma być sprawna, skromna i rozliczalna przez ludzi. Nie będę was zasypywał tymi upiornymi danymi, ile dzisiaj kosztuje biuro (premiera Mateusza) Morawieckiego, ile dzisiaj kosztuje biuro prezydenta (Andrzeja) Dudy, i że to są wartości dziesięciokrotnie większe, niż za czasów poprzedników" - zaznaczył.

Jak zastrzegł, "możemy mieć najtańszy i najskromniejszy rząd w Europie, a mym najdroższy i najliczniejszy". "To jest proste. Możemy wprowadzić uczciwą kontrolę Najwyższej Izby Kontroli, a nie starać się aresztować szefa NIK-u lub jego syna" - dodał.

Podkreślił, że "codziennie można dodawać nowe fakty i już prawie na nikim to nie robi wrażenia". "Nie poddajmy się temu. To musi na nas robić wrażenie. I dlatego musimy przekonać wszystkich w koło, że można wybrać dobre, skromne, sprawne państwo. Władzę, która nie kradnie, tylko myśli o tym, jak pomóc słabszym. To jest w zasięgu ręki" - ocenił Tusk.

Zaapelował do wszystkich: "Idźcie głosować, namawiajcie innych, po to, żeby października piętnastego pogonić Kaczyńskiego".