Donald Tusk zapowiada plan normalizacji relacji z Ukrainą

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zapowiedział, że 27 września przedstawi szczegóły czteropunktowego planu normalizacji relacji z Ukrainą. Już teraz zdradza, na czym będzie polegał.

Pierwszy plan dotyczy zwiększenia zaangażowania Polski w proces odbudowy Ukrainy. Jak podkreślał przewodniczący PO, "Polska jest na szarym końcu w wyścigu po wielkie pieniądze na odbudowę Ukrainy". Drugi punkt dotyczył wsparcia militarnego dla Kijowa, które powinno zostać utrzymane, ale nie powinno obciążać budżetu naszego kraju.

Trzeci punkt ma się koncentrować wokół odpowiednich rozwiązań prawnych dotyczących uchodźców, które będą jasno oddzielały to, co jest przynależne polskim obywatelom, a co uchodźcom w ramach świadczeń socjalnych.

Ostatni, czwarty punkt zapowiadany przez Donalda Tuska ma dotyczyć kwestii związanych z transportowaniem ukraińskich towarów, w tym zboża przez terytorium Polski. Przewodniczący PO zaznaczył, że te rozwiązania powinny się koncentrować przede wszystkim na udrożnieniu infrastruktury kolejowej i portowej oraz wprowadzenia takich rozwiązań prawnych, które będą odpowiednio zabezpieczały polskich rolników.

