Doradca Andrzeja Dudy dementuje informacje dotyczące spotkania prezydenta z premierem

Środowe spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim było umówione jeszcze przed wyborami i dotyczyło priorytetów polskiej prezydencji w Radzie UE - poinformował w czwartek w Radiu Zet doradca społeczny prezydenta Marcin Mastalerek.

Mastalerek poinformował również, że będzie nowym szefem Gabinetu Prezydenta. Zastąpi na tym stanowisku pełniącego dotychczas tę funkcję Pawła Szrota, który w niedzielnych wyborach zdobył mandat poselski.

W środowej rozmowie Mastalerek był pytany m.in. o spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim, do którego doszło w środę. "To było spotkanie umówione jeszcze przed wyborami dotyczące priorytetów polskiej prezydencji (w Radzie UE - przyp. red.). Rozmawiano o tym, bo jest to teraz wszystko dopinane organizacyjnie i formalnie" - przekazał Mastalerek. Polska obejmie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej 1 stycznia 2025 roku.

Jak podkreślił doradca społeczny prezydenta, rozmowa Dudy z Morawieckim nie dotyczyła przyszłego rządu. "Była rozmowa o priorytecie polskiej prezydencji, o Ameryce, o formalnym przyjęciu tego. To padło przy prezydencie (USA Joe) Bidenie, że Ameryka będzie najważniejszym priorytetem polskiej prezydencji, bo dziś sprawy bezpieczeństwa są najważniejsze, (...) bo bezpieczeństwo Polski to Ameryka" - powiedział.

Rzecznik rządu Piotr Müller w środę powiedział, że spotkanie prezydenta z premierem było rutynowe, a tego typu rozmowy odbywają się regularnie.