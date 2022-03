Dorohusk: Od pierwszych dni wojny wolontariusze z Polski i zagranicy wspierają uchodźców

Od pierwszych dni wojny na Ukrainie wolontariusze wspierają uchodźców przy przejściu granicznym w Dorohusku (Lubelskie). Wśród nich są nie tylko Polacy, ale również osoby np. ze Stanów Zjednoczonych. Dotychczas ok. 284 tys. osób wjechało do Polski przez przejście w Dorohusku.

Od pierwszych dni rosyjskiej agresji na Ukrainę w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku uchodźców wspierają wolontariusze z całej Polski, ale też z zagranicy. Oferują ciepłe posiłki, żywność długoterminową, artykuły kosmetyczne, ubrania.

Od czterech dni w Dorohusku pomaga 41-letnia Natalia, który przyleciała ze Stanów Zjednoczonych. "Jestem Ukrainką, ale żyję w Ameryce. Śledziłam sytuację w telewizji i zdecydowałam się tu przyjechać, aby pomóc. Jestem nauczycielką rosyjskiego, znam jeszcze oczywiście ukraiński i angielski, więc przydaje się tu najczęściej jako tłumacz. Chciałam podkreślić, że Ukraińcy są bardzo wdzięczni za pomoc Polakom i polskim służbom" - zaznaczyła Natalia.

Sama pochodzi z Odessy. Przyznaje, że bardzo martwi się o bliskich na Ukrainie, ale - jak mówi - nie jest tam jeszcze tak źle jak np. w Zaporożu czy Charkowie. "Część Ukraińców nie chce wyjeżdżać, dlatego zbieramy dla nich też leki, żywność i pomoc humanitarną. Wielu Ukraińców przyjeżdża do Polski, ale nie chcą tu zostać na całe życie, oni chcą wrócić do domu" - zauważyła Natalia.

Wśród wolontariuszy jest także uczennica szkoły średniej w Lublinie Amelia, która razem z mamą pomaga w rozdawaniu darów dla uchodźców. Jak podkreślają, w ostatnich dniach ruch na przejściu w Dorohusku jest znacznie mniejszy ze względu na to, że Ukraińcy wybierają częściej transport kolejowy. Ale sa też momenty, gdy robi się duży ruch.

"Raz w nocy była grupa ok. 800 dzieci z sierocińców, które przyjechały autokarami. Nie da się opisać słowami tej radości i uśmiechu dzieci na twarzach po tym, jak dostaną od nas maskotkę czy lizaka" - wyjaśniła Amelia.

Na przejście graniczne w Dorohusku dotarła też m. in grupa ok. 50 osób pochodzących z Krematorska w obwodzie donieckim. To ponad 1,2 tys. kilometrów stąd. Po przekroczeniu granicy uchodźcy korzystają z pomocy wolontariuszy, którzy rozdają jedzenie. Kolejka ustawiła się również do stanowiska po darmowe karty SIM. Uchodźcy jechali jedną dobę autobusem, teraz przesiadają się do autokaru w stronę Niemiec. W niesieniu bagażów pomagają im policjanci i wolontariusze.

Wśród uchodźców była kobieta z malutkim dzieckiem na rękach. To trzytygodniowy Misza. "Po zakończeniu wojny chcemy wrócić na Ukrainę" - zaznacza matka. Z kolei 6-letnia dziewczynka pilnuje torby podręcznej, z której przez lekko rozsunięty zamek wystaje pyszczek rudego kotka. "Całą drogę był grzeczny. Jak wyjeżdżaliśmy z Krematorska, to było spokojnie, ale jak dojechaliśmy tutaj, to przeczytałam, że niektóre budynki w mieście zostały ostrzelane" - mówi jej mama Julia, która na Ukrainie była florystką.

Polsko-ukraińska granica na Lubelszczyźnie ma 296 km. W regionie są cztery przejścia graniczne z Ukrainą: w Dorohusku, Hrebennem, Dołhobyczowie i w Zosinie. Pojazdy ciężarowe odprawiane są na dwóch: w Hrebennem i w Dorohusku. Do tego działają jeszcze dwa przejścia kolejowe (Dorohusk i Hrubieszów).