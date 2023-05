Dowódca operacyjny o ćwiczeniu Renegade: Sarex: pokazuje, że skrócił się proces decyzyjny

Kolejna edycja ćwiczenia Renegade/Sarex pokazuje, że przez ostatnie lata skrócił się proces decyzyjny - powiedział w piątek dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych gen. broni Tomasz Piotrowski. Dodał, że poprawy wymaga łączność od strony technicznej.

Gen. Piotrowski, który był organizatorem ćwiczenia Renegade/Sarex-23, podsumowując je w piątek w Warszawie zwrócił uwagę, że odbyło się ono w czasie, gdy "każdy z nas odczuwa, jak radykalnie zmienia się sytuacja bezpieczeństwa, niestety nie na lepsze", a warunki zmieniły się od 2008 r. gdy przeprowadzono je pierwszy raz. Dodał, że ćwiczenie "oprócz poszukiwania, ewakuacji, udzielania pomocy przeciwdziałania zagrożeniom w powietrzu, na lądzie, na morzu, przede wszystkim jest o ludziach, jest dedykowanie współdziałaniu".

Podkreślił, że w ćwiczenie bezpośrednio było zaangażowanych co najmniej tysiąc osób, a niektórzy cywile nie wiedzieli, że biorą udział w ćwiczeniu. Dodał, że "wszystkie epizody zostały zrealizowane z sukcesem", nie zaszła potrzeba przerwania któregoś z nich, realnej ewakuacji ani zniszczeń.

"Będziemy jeszcze wyciągać wnioski, szukać miejsc słabych, które trzeba poprawić" - zaznaczył. "To co jest mocne, to czynnik ludzki. Techniczne zabezpieczenie łączności to jest to, co niewątpliwie trzeba poprawić" - dodał.

Za duży postęp w porównaniu z wcześniejszymi edycjami uznał "skrócenie łańcucha podejmowania decyzji". Zauważył, że przed kilku laty decyzja o użyciu wojskowego statku powietrznego do zadania realizowanego także przez inne służby "opierała się o szczebel ministerialny".

Zwrócił uwagę, że ćwiczenie zbiegło się "ze zmianami ustawowymi, które pozwolą lepiej wykorzystać potencjał sił zbrojnych w sytuacjach kryzysowych, w których wojsko współpracuje z instytucjami wojskowymi".

P.O. zastępca dowódcy WOT płk Krzysztof Stańczyk zaznaczył, że w ćwiczeniu wzięło udział 105 żołnierzy tej formacji z brygad OT z woj. warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego.

Szef Centrum Operacyjnego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej płk Daniel Suski powiedział, że choć zabezpieczenie rejonu incydentu lotniczego to jedno z codziennych zadań żandarmów, to epizod rozegrany w gęsto zalesionym terenie przyniósł korzyści szkoleniowe, podobnie jak wcielenie się negocjatorów w rolę terrorystów.

"Po raz kolejny wspieraliśmy ogniwa militarne i pozamilitarne, w tym roku było to 48 pojazdów PSP i OSP i blisko 150 ratowników" - powiedział st. bryg. Tomasz Traciłowski z KG PSP.

"Czasy są trudne, my jesteśmy mocni" - podsumowała Rusłana Krzemińska z PAŻP. Ekspertka prawa lotniczego z Uczelni Łazarskiego Patrycja Leśkiewicz oceniła, że dla studentów kierunków lotniczych i medycznych tej uczelni udział w ćwiczeniu był "niepowtarzalną okazją, aby w praktyce zobaczyć, jak działają służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo".

"W dobie dzisiejszych zagrożeń widać, jak niezbędna jest współpraca między organami cywilnymi i wojskowymi" - stwierdził ratownik PCK Rafał Sakowski.

Renegade/Sarex to cykliczne, organizowane przez DORSZ, ćwiczenie z przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza oraz akcji poszukiwawczo-ratowniczych na lądzie i morzu. Siedem epizodów tegorocznej edycji zawierało m.in uprowadzenie cywilnego statku powietrznego z możliwością użycia go do ataku terrorystycznego, a także akcji poszukiwawczo-ratowniczych po wypadkach lotniczych na lądzie, w trudno dostępnym terenie zalesionym i w terenie zurbanizowanym oraz na morzu.

Ćwiczenia służb poszukiwawczo-ratowniczych wynikają z zobowiązań związanych z Konwencją o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, którą Polska ratyfikowała w 1958 r.