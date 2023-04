Dowódca sił powietrznodesantowych Rosji znów pełni ważną rolę

Dowódca rosyjskich wojsk powietrznodesantowych WDW generał-pułkownik Michaił Teplinski najprawdopodobniej powrócił do pełnienia ważnej roli w wojnie Ukrainie, z której został odwołany w styczniu tego roku - przekazało w niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak wskazano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, Teplinski jest prawdopodobnie jednym z niewielu wysokich rangą rosyjskich generałów powszechnie szanowanych przez szeregowych żołnierzy, a jego burzliwa ostatnio kariera sugeruje intensywne napięcia między frakcjami w rosyjskim Sztabie Generalnym w kwestii działań militarnych na Ukrainie.

"Jest mało prawdopodobne, by zakres kompetencji Teplinskiego ograniczał się do jednostek WDW, ale z dużym prawdopodobieństwem będzie on promował tradycyjną rolę korpusu jako siły elitarnej" - oceniono, przypominając, że w ostatnich dniach WDW podjęły kluczową rolę w bitwie o Bachmut i prawdopodobnie zaczęły w sektorze Kreminnej przejmowanie wyrzutni rakiet termobarycznych TOS-1A.