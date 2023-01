Dowództwo Generalne: 74 loty w ramach Akcji Serce

Siedemdziesiąt cztery loty w ramach Akcji Serce – współpracy lotnictwa z kardiochuirurgią - wykonały w ubiegłym roku załogi jednostek podległych Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych – podsumowało we wtorek Dowództwo.

"Loty wykonywane w ramach Akcji Serce to szczególny typ lotów, dzięki którym możliwe jest ratowanie ludzkiego życia. Wojskowi lotnicy od wielu lat wykonują tego typu zadania" - przypomniało DGRSZ.

W 2022 roku załogi z Dowództwa Generalnego RSZ zrealizowały 74 Akcje Serce. 59 akcji przeprowadzili lotnicy z 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego: 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie (48 akcji); 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu (11 akcji). 15 akcji wykonali piloci z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach wchodzącej w skład Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.

Na potrzeby Akcji Serce w jednostkach Sił Powietrznych w gotowości pozostają załoga i samolot do wykonania lotu o statusie "Hospital". Taki lot ma pierwszeństwo w kołowaniu, starcie i lądowaniu, leci też po możliwie najkrótszej trasie.

Pierwszy lot z sercem do przeszczepu wojskowi wykonali w lutym 1985 r. na prośbę dr. Zbigniewa Religi. Dawcę z narządem do transplantacji transportowano ze Szczecina do Katowic.

Obecnie Siły Powietrzne wspierają kliniki i instytuty kardiologii i transplantologii zapewniając transport lotniczy dla załóg medycznych oraz przewożonych organów za pomocą statków powietrznych C-295M i M-28 Bryza. Współpracę regulują umowy zawarte między Ministerstwem Zdrowia a Ministerstwem Obrony Narodowej.