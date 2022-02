Dowództwo Generalne o Saber Strike: ćwiczebny przemarsz i wsparcie sojuszników

Saber Strike to sprawdzian z przemieszczenia wojsk na znaczną odległość; zadanie Polski to wsparcie sojuszników udzielane przez państwo-gospodarza – poinformowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Amerykańskie ćwiczenie z udziałem sojuszników trwa na terytorium Polski od poniedziałku, od 12 lutego wojskowe kolumny poruszają się drogami całego kraju. "Scenariusz Saber Strike 22 zakłada działania przede wszystkim w warunkach ograniczeń czasu kryzysu. Główne zadanie polega na przemieszczeniu wojsk na dużą odległość" - powiedział PAP zastępca rzecznika prasowego Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Marcel Podhorodecki.

Jak dodał, pododdziały stacjonującego w bawarskim Vilseck 2. Pułku Kawalerii Stanów Zjednoczonych przekraczają polską granicę w dolnośląskich Jędrzychowicach, stamtąd kierują się na Żagań, Wrocław, Łask, Mińsk Mazowiecki i Orzysz, skąd udadzą się na przejście na Liwę przez Budzisko. Towarzyszący im polscy żołnierze zostaną na poligonie w Orzyszu, Amerykanie pojadą dalej do krajów bałtyckich.

Ze strony Polski w ćwiczeniu biorą udział przede wszystkim 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana, 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana, 1. Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych, 3. Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej, 4. Pułk Chemiczny z Brodnicy, a także 1. Skrzydło i 2. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego. W ćwiczeniu uczestniczą także Wojska Obrony Terytorialnej.

Ćwiczenie pozwala przetestować sojusznicze zdolności do współdziałania, kompatybilność sprzętu i infrastruktury, sprawdzić drogi i mosty, a także miejsca, gdzie żołnierze odpoczywają, a sprzęt jest tankowany i przygotowywany do dalszej drogi.

"Trasa mierzy ponad 900 kilometrów. Przemieszczenie się kolumn jest poprzedzone wielomiesięczną pracą, wymaga zaplanowania. Sam przemarsz kolumn wojskowych w ruchu drogowym, tankowanie w terenie przygodnym to coś, czego nie da się przećwiczyć na poligonie" - podkreślił rzecznik. Dodał, że sytuacja na drodze, zdarzenia napotykane na drodze niekiedy wymagają zmiany trasy.

Zadania Polski w tym ćwiczeniu polegają na wsparciu udzielanym jako państwo gospodarz (host nation suport, HNS). "Musimy zapewnić Amerykanom jak najlepsze warunki, jeżeli chodzi o przemieszczenie, tankowanie pojazdów, samolotów i śmigłowców. To ogromne zadanie dla logistyki Wojska Polskiego" - podkreślił Podhorodecki. W części poligonowej w Orzyszu lotnictwo taktyczne weźmie udział w części live fire - ze strzelaniem na żywo.

Amerykańskich i polskich żołnierzy wojsk operacyjnych wspierają Wojska Obrony Terytorialnej. "Dbamy o drożność szlaków. Znamy teren, możemy pomóc w wielu sytuacjach" - powiedział rzecznik WOT płk Marek Pietrzak. Zaznaczył, że Amerykanie korzystają z pomocy WOT nie tylko w sprawach związanych z logistyką czy infrastrukturą, ale także w kontaktach z mediami. "Jednorazowo w ćwiczenie jest zaangażowanych do 100 żołnierzy WOT, kolejne jednostki włączają się w zależności od rejonu, w którym znajdują się ćwiczące wojska" - dodał Pietrzak.

Saber Strike to wielonarodowe ćwiczenie organizowane co dwa lata przez dowództwo amerykańskich wojsk lądowych w Europie i Afryce (USAREUR-AF). Jest ono demonstracją zdolności do szybkiego przerzutu amerykańskich sił stacjonujących w Europie do Polski, państw bałtyckich i innych krajów regionu. Celem ćwiczenia jest też szkolenie w warunkach zimowych, zwiększenie interoperacyjności w regionie Morza Bałtyckiego. Jest powiązane z większym ćwiczeniem Defender-Europe 22.

Wyposażeni w wozy bojowe Stryker kawalerzyści z Vilseck znają Polskę z organizowanych od 2015 r. przejazdów zwanych jako rajdy dragonów, 2. szwadron tego pułku stanowi trzon wielonarodowej batalionowej grupy bojowej NATO stacjonującej w Polsce jako siły wzmocnionej wysuniętej obecności (eFP).