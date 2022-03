Dowództwo Generalne: prezydencki samolot lądował bez zakłóceń, sprawę zbada komisja BWLP

Lądowanie zawróconego do Warszawy samolotu, którym leciał prezydent Andrzej Duda, przebiegło bez zakłóceń; zdarzenie zbada komisja BWLP – poinformowało w piątek Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Jak podało Dowództwo Generalne na Twitterze, w piątek ok. 13.00 podczas lotu do Rzeszowa o statusie HEAD samolotem Boeing 737 należącym do 1. Bazy Lotnictwa Transportowego "wystąpiła niesprawność uniemożliwiająca kontynuowanie lotu". "Dowódca załogi zgodnie z procedurą podjął decyzję o powrocie na lotnisko startu Warszawa Chopina" - poinformowało DGRSZ.

"Lądowanie przebiegło bez zakłóceń. Pasażerowie odbyli lot do Rzeszowa samolotem zapasowym. Zdarzenie będzie weryfikowane przez komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego" - zapowiedziało Dowództwo.

Prezydent Duda miał powitać w piątek ok. 14 w Rzeszowie prezydenta USA Joe Bidena. Jak poinformował PAP szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch, samolot z prezydentem Dudą na pokładzie, który leciał do Rzeszowa, zawrócił po usterce do Warszawy; miało miejsce awaryjne lądowanie. Prezydent udał się do Rzeszowa rezerwową maszyną; tuż przed godz. 15 samolot wylądował w Rzeszowie-Jasionce.

Program wizyty w Rzeszowie prezydentów Polski i USA został - jak powiedział Kumoch - "nieznacznie zmieniony".