Dowództwo Generalne RSZ: w piątek na warszawskim Rembertowie i 4 kwietnia w Piasecznie ćwiczenia wojskowe

W piątek 31 marca na warszawskim Rembertowie będą odbywać się ćwiczenia wojskowe z użyciem śmigłowców oraz materiałów wybuchowych; podobne treningi - w okolicach Piaseczna we wtorek 4 kwietnia; to standardowa działalność - informuje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

O zaplanowanych na najbliższe dni ćwiczeniach w Warszawie i okolicach poinformowało w czwartek Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych "31 marca w godzinach 9.00-20.00 w rejonie dzielnicy Rembertów (Warszawa), odbywać się będą ćwiczenia z użyciem śmigłowców oraz materiałów wybuchowych. Podobne treningi odbędą się 4 kwietnia w rejonie Piaseczna, w godzinach 9.00-20.00" - czytamy w komunikacie.

Jak podkreśla DGRSz, "Wojsko Polskie ćwiczy nie tylko na poligonach". "Współczesne pole walki jest bardzo zróżnicowane, co doskonale pokazuje sytuacja na Ukrainie. Często pewne działania prowadzone są w terenie zurbanizowanym, w miastach i wsiach. Wszystko po to, by warunki jak najlepiej przygotowały żołnierzy do realnych działań. Szkolenie jest zaplanowane i przeprowadzone będzie z zachowaniem niezbędnych warunków bezpieczeństwa. To standardowa działalność szkoleniowa" - wskazano.