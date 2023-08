Dowództwo Sił Zbrojnych: w weekend na drogach będzie odbywał się ruch kolumn wojskowych

Od piątku do niedzieli na drogach niemal całej Polski, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z przygotowaniami do Wielkiej Defilady pod hasłem Silna Biało-Czerwona - poinformowała oficer prasowa Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Magdalena Busz. Dodała, że z kolei w poniedziałek nad Polską będzie można zaobserwować także wzmożony ruch samolotów.

Oficer prasowa Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Magdalena Busz przekazała PAP, że od piątku do niedzieli, 6 sierpnia na drogach niemal całej Polski, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych. Związane jest to z przygotowaniami do Wielkiej Defilady pod hasłem Silna Biało-Czerwona, która odbędzie się na Wisłostradzie w Warszawie. "Ruch kolumn pojazdów wojskowych będzie odbywał się po drogach niemal wszystkich województw. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych" - wyjaśniła ppłk Magdalena Busz.

"Natomiast w poniedziałek 7 sierpnia, w godzinach 8-12, nad Polską będzie można zaobserwować także wzmożony ruch statków powietrznych, które będą przemieszczać się na zgrupowania do parady lotniczej. Piloci będą także realizować loty treningowe od 8 do 13 sierpnia" - podkreśliła podpułkownik.

Wskazała przy tym, że pojazdy wojskowe najczęściej poruszać się będą w nocy, aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. "Jednak niektóre przejazdy będą odbywać się w ciągu dnia, a nawet w godzinach szczytów natężenia ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z policją" - podała. Dodała przy tym, że przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.

"Zwracamy się do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie. Prosimy również, aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych" - zaapelowała oficer prasowa Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Podpułkownik przypomniała, że po trzech latach wraca największa defilada wojskowa. "15 sierpnia o godz. 14 ruszy na warszawskiej Wisłostradzie. Zaprezentujemy 210 jednostek polskiego i zagranicznego sprzętu wojskowego oraz 92 statki powietrzne w asyście ponad 2000 żołnierzy. Żołnierze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP zaprezentują najnowocześniejszy sprzęt polskiej, koreańskiej i amerykańskiej produkcji, który zakupiono w ostatnich latach" - podała.

Wśród zaprezentowanego sprzętu znajdą się m.in. kupione od USA czołgi M1A1 Abrams, zakupione w Korei Południowej czołgi K2 i haubice samobieżne K9, wyrzutnie rakietowe HIMARS, samobieżne armatohaubice Krab, tureckie drony bojowe Bayraktar TB2, a także zestawy obrony powietrznej Patriot, element polskiego systemu "WISŁA" .

"Wśród sprzętu polskiej produkcji znajdą się m.in. nowe bojowe wozy piechoty Borsuk, transportery opancerzone Rosomak i samobieżne moździerze Rak, a także pojazdy minowania narzutowego Baobab-K oraz lekkie pojazdy zwiadowcze Żmija. Na niebie będzie można obserwować nowe FA-50, a także wielozadaniowe samoloty bojowe F-16 i bezzałogowce" - wyliczyła.

"W dniach od 12 do 15 sierpnia zapraszamy na blisko 70 pikników, które odbywać się będą w miastach i miasteczkach we wszystkich województwach naszego kraju. Pokaz statyczny czołgów (Abrams, Leopard lub K2), KTO Rosomak, WR Langusta, Poprad oraz Rak to niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć sprzęt, w który jest wyposażona nasza armia" - dodała ppłk Magdalena Busz.