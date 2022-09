Dowództwo WOT: Terytorialsi na targach w Kielcach (komunikat)

- Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej informuje:

- Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej informuje:

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach to jedna z największych wystaw w Europie. W tym roku na targach wystawiło się 613 firm z 33 krajów. Na wystawie w Kielcach nie mogło zabraknąć Terytorialsów. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej na stoisku A8 przygotowali pokaz uzbrojenia, sprzęt lekkiej piechoty, wyposażenie wykorzystywane do działań przeciwkryzysowych, pojazdy typu quad na gąsienicach, motocykle, Bezzałogowe Statki Powietrzne FlyEye oraz system amunicji krążącej WARMATE. W części zewnętrznej hali "A" wystawiono pojazdy oraz sprzęt ratowniczy.

Opierając się na doświadczeniach z ubiegłych lat, w tym roku Terytorialsi przygotowali i zaprezentowali naszą ekspozycję zbliżoną do 2021 roku. Nasza wystawa w tym roku nawiązuje do misji Wojsk Obrony Terytorialnej, tj. Obrony Ojczyzny i wsparcia lokalnych społeczności w zakresie reagowania kryzysowego. Stoisko zostało podzielone na dwa obszary. Pierwszy tzw. "bojowy". W tym miejscu przedstawiono sprzęt, który znajduje się na wyposażeniu sekcji lekkiej piechoty. Zaprezentowaliśmy karabinek GROT, karabin maszynowy UKM, pistolet VIS-100, broń dla strzelców wyborowych i snajperów oraz moździerz LMP-2017. W tej części nie mogło zabraknąć naszych flagowych Bezzałogowych Statków Powietrznych FlyEye oraz amunicji krążącej Warmate wyprodukowane przez nasz rodzimy przemysł.

Druga część stoiska została poświęcona zarządzaniu kryzysowemu. Zwiedzający mogą obejrzeć zestaw do oczyszczania wody, łódź rozpoznawczą, zestaw oświetleniowy, fortyfikacyjny oraz hydrauliczny sprzęt ratowniczy.

XXX. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w tym roku obchodzi swój jubileusz. Wojska Obrony Terytorialnej też mają swój mały jubileusz, w tym roku obchodzimy pięciolecie powstania. Pomimo, rozpoczęcia budowy struktur piątego rodzaju Sił Zbrojnych RP trochę wcześniej to formalnie jubileusz pięciolecia przypada na 2022 rok. O tym trudnym a zarazem wyjątkowym okresie budowania WOT, o specyfice służby i swoich doświadczeniach na naszym stoisku można porozmawiać z żołnierzami, którzy pełnią służbę ochotniczo. Są to żołnierze z 1PBOT, 3PBOT, 5MBOT, 9ŁBOT i CS WOT. Największą grupę terytorialsów wystawiła 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej. Na punkcie można spotkać też rekruterów, którzy streszczą jakie warunki należy spełnić, aby zostać naszym żołnierzem oraz pomogą w przejściu całej procedury rekrutacyjnej prowadzącej wprost do wojskowych koszar.

Jutro 9 września 2022 r. odbędą się uroczystości wręczenia nagrody Prezydenta RP, nagród DEFENDER oraz wyróżnień specjalnych, w tym nagrody i wyróżnienia Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej w kategorii sprzętu i wyposażenia lekkiej piechoty.

Zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie zdecydowali się do Targów w Kielcach 10 września 2022 roku na dzień otwarty dla zwiedzających.

Znajdziecie nas na stanowisku A8 (hala A).

Więcej informacji o targach:https://www.targikielce.pl/mspo

