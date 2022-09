Dr hab. J. Jaroszewicz: trzeba się szczepić na COVID-19 już teraz

Nie warto zwlekać z przyjęciem kolejnej, przypominającej dawki szczepienia przeciw COVID-19, najlepiej zaszczepić się teraz – przekonuje szef Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu dr hab. Jerzy Jaroszewicz.

Od 16 września każdy, kto ukończył 12. rok życia może zaszczepić się drugą dawką przypominającą szczepionki przeciwko COVID-19. Dotyczy to osób, które pierwszą dawkę przypominającą przyjęły przynajmniej trzy miesiące wcześniej.

"Nie warto na nic czekać, jesień zbliża się wielkim krokami, dzieci poszły do szkół. Widzimy wzrost zachorowań na COVID-19 chociażby z tych wątłych danych, które mamy, ale to widzimy. Wszyscy zdroworozsądkowo myślący wiedzą, że tzw. sezon grypowy jest w pełni, więc trzeba się szczepić już teraz, nie ma sensu czekać" - powiedział w czwartek dr hab. Jerzy Jaroszewicz.

"Co do odstępu między trzecią a czwarta dawką to uważam, że najdłuższy okres ochrony, jakie daje szczepionka przeciw COVID-19 to między 3 miesiące a pół roku, dłużej ona nie chroni. Ktoś, kto ma odporność słabszą, jest chroniony 3 miesiące, ktoś ma lepszą, to może 6 miesięcy, więc czwarta dawka jest jak najbardziej do przyjęcia teraz, bo trzecią wielu z nas przyjmowało jeszcze przed wakacjami, w okresie wiosennym" - dodał.

Na rynku mamy już trzy generacje szczepionek: klasyczną stworzoną do walki ze szczepem z Wuhan, najbardziej rozpowszechnioną obecnie pierwszą szczepionkę celowaną w wariant Omikron - BA.1 oraz najnowszą BA.4/BA.5. Obecnie w magazynach Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych jest ok. milion sztuk szczepionki BA.1, ale już w tym tygodniu powinny pojawić się dostawy trzeciej generacji - BA.4/BA.5.

Jak mówi dr Jerzy Jaroszewicz różnica pomiędzy drugą a trzecią generacją szczepionek polega na tym, że te najnowsze zawierają w swoim składzie dwa szczepy białek wirusa, czyli teoretycznie powinny lepiej chronić przed najbardziej rozpowszechnionymi obecnie wariantami. "Wariant BA.4/BA 5. w tej chwili w Polsce odpowiada za ok. 95 proc. zakażeń" - informuje.

Jednak według badań te szczepionki podobnie chronią przed hospitalizacją. "Niezależnie od tego, którą szczepionką się zaszczepimy - klasyczną, zmodyfikowaną czy najnowszą, szczepienie zapewni nam ponad 90-proc. ochronę przed najgorszymi powikłaniami" - podkreśla Jerzy Jaroszewicz.

