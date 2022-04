Dr Paweł Maleta: wojna obciążą nas, jako ludzi, jako lekarze musimy działać

Wojna obciąża każdego z nas, jako człowieka, ale jako lekarze musimy działać. Nasi koledzy na pierwszej linii frontu starają się, by ich pacjenci mieli szansę na dalsze leczenie - powiedział PAP dr Paweł Maleta, który w Szpitalu Wojskowym w Krakowie zajmuje się rannym nastolatkiem z Mariupola.

Leczony w krakowskiej placówce 16-latek, w wyniku bombardowania miasta, doznał bardzo poważnych urazów nóg, które przygniotła mu betonowa płyta. Chłopakiem zajmuje się zespół prof. Wojciecha Szczeklika, a także chirurg Paweł Maleta, specjalizujący się w mikrochirurgii rekonstrukcyjnej i leczeniu ran postrzałowych.

"Takie urazy można porównać do tych powstałych w ciężkich wypadkach komunikacyjnych, czy wypadkach na budowach. Mamy doświadczenie w leczeniu pacjentów po ciężkich urazach kończyn" - wyjaśnił w rozmowie z PAP Maleta.

Chłopak na początku marca trafił do szpitalnej kliniki intensywnej terapii z niestabilnym krążeniem i oddechem, w stanie zagrażającym życiu. "Rany kończyn były bardzo głębokie, zainfekowane i rozległe. Miał sepsę, zresztą dalej zdarza się, że gorączkuje. Jego stan wciąż określić można jako ciężki, ale w tym momencie wydaje się stabilny" - doprecyzował chirurg.

Jak wyjaśnił dr Maleta, w sytuacjach, kiedy sepsa rozwija się w wyniku infekcji ran, lekarze nie mają nawet chwili do stracenia. "Chłopak przyjechał z głębokimi ranami drążącymi do kości udowej. W jej okolicy znajdował się zbiornik ropny, który musieliśmy opróżnić, odpowiednio oczyścić i zdrenować" - wskazał medyk. Dodał, że operacja czyszczenia ran wykonywana musiała być codziennie; teraz, gdy stan nastolatka nieco się poprawił, lekarze powtarzają zabieg średnio co dwa dni.

Dr Maleta wskazał, że mimo upływu czasu oraz walki o życie i zdrowie dziecka, cierpi też jego psychika. "Niewątpliwie po doznanym urazie doznał traumy, ciągle mówi, że się boi i że bolą go nogi. Nie jestem przy nim cały czas, a jedynie na sali operacyjnej, ale z tego, co do mnie dociera wynika, że on wie, co przeżył. Nie wiem natomiast, czy dociera do niego, że jego życie wciąż jest zagrożone" - przyznał lekarz.

Choć zespół wierzy, że chłopca uda się ocalić i nie będzie konieczności przeprowadzenia amputacji nóg, nie mówią na razie o żmudnej rehabilitacji, która czeka go w przyszłości - będzie ona jednak konieczna, by przywrócić funkcje kończyn.

Szpital Wojskowy w Krakowie deklaruje, że gotowy jest na przyjęcie kolejnych ofiar wojny w Ukrainie, a wręcz spodziewa się, że będzie ich coraz więcej. Zespół ma doświadczenie w leczeniu urazów podobnych do tych, z którymi pod jego opiekę trafić mogą poszkodowani. "Wiadomo, że wojna to stan, kiedy tego typu urazów powstaje bardzo dużo i to w krótkim czasie. Ale wypadki na budowach czy w fabrykach zwykle też oznaczają obrażenia zmiażdżeniowe" - podkreślił dr Maleta.

Zespoły chirurgiczne i ortopedyczne doświadczone są w niesieniu pomocy pacjentom z okolicznych szpitali; pod jego opiekę trafiają też przypadki z innych placówek, zdarza się, iż specjaliści z Krakowa niejednokrotnie pomagają lekarzom w innych miastach. Taka sytuacja miała miejsce w szpitalu w Tarnowie, gdzie trafiła mieszkająca w Stanach Zjednoczonych Ukrainka. "Kobieta, jadąc po swoją matkę, miała wypadek, trafiła do szpitala. Nasi lekarze jeździli do niej, by pomóc w leczeniu, a teraz zostanie ona przeniesiona do naszej placówki" - wyjaśnił chirurg.

Zapewnił, że w sytuacji, kiedy pomocy będą potrzebowały kolejne ofiary wojny, krakowscy medycy przyjdą im z pomocą. "Wojna jest blisko, więc każdego z nas obciąża to, jako człowieka. Ale jako lekarze musimy działać. Jesteśmy w kontakcie z kolegami z Ukrainy, kontaktujemy się za pomocą forów internetowych, dotyczących chirurgii rekonstrukcyjnej. Wiemy mniej więcej, co tam się dzieje. Wiemy, że oni dzielnie działają na pierwszej linii frontu, wstępnie zaopatrując pacjentów tak, by nadali się na dalsze leczenie, lub leczą ich sami dalej, przekazując do innych szpitali" - podkreślił dr Maleta.