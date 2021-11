Dr Sutkowski: Obecność w kinach, teatrach czy dyskotekach tylko dla zaszczepionych

Obecność w kinach, teatrach, imprezach rozrywkowych, dyskotekach, boiskach sportowych, imprezach masowych czy pływalniach powinna być ograniczona do osób, które się zaszczepiły przeciwko COVID-19 – powiedział PAP prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski.

We wtorek Ministerstwo Zdrowia podało, że badania potwierdziły 19 936 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 398 osób z COVID-19. Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski, zapytany przez PAP, czy jest to moment, w którym należy wdrożyć w życie kolejne obostrzenia w postaci respektowania tzw. paszportów covidowych, odpowiedział twierdząco.

"Uważam, że obecność w kinach, teatrach, imprezach rozrywkowych, dyskotekach, boiskach sportowych, imprezach masowych, pływalniach, u fryzjera, w salonach kosmetycznych oraz w transporcie dalekim powinien być ograniczony czasowo do osób, które się zaszczepiły" - przyznał.

W jego ocenie taki przepis mógłby działać pozytywnie na frekwencję szczepień przeciwko COVID-19.

"Kolejki się ustawiły w Niemczech przed punktami szczepień, jak ogłoszono, że będą restrykcje, a już dawno ich nie obserwowano" - zauważył.

Według niego taka forma restrykcji byłaby bezpieczna też dla gospodarki, która będzie się kręciła, chociaż może na niższych obrotach. Wdrożenie rozwiązań dotyczących paszportów covidowych według Sutkowskiego powinno nastąpić najpóźniej w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

"Jeżeli się boimy buntu, jakiegoś niezadowolenia społecznego - ja to rozumiem w kalkulacji politycznej - to pamiętajmy o tym, że większość stanowią ludzie, którzy w elektoracie również rządzących co najmniej uważają, że należy również to wprowadzić" - powiedział dr Sutkowski, powołując się na opublikowany w piątek sondaż IBRiS dla "Wydarzeń" Polsatu. Wynika z niego, że blisko 54 proc. Polaków popiera pomysł ograniczenia wstępu do miejsc publicznych dla osób, które nie przyjęły szczepienia przeciw COVID-19, 65 proc. popiera obowiązek szczepień dla personelu medycznego.

Według niego unijny certyfikat covid (tzw. paszport covidowy) lepiej określać jako "elektroniczną lub tradycyjną kartą uodpornienia."

Dr Sutkowski podkreślił, że ważne jest też to, żeby jak najwięcej osób zaszczepiło się trzecią dawką.

"Raptem trochę powyżej 70 proc. Polaków deklaruje, że chce się zaszczepić trzecią dawką, mimo że zaszczepiło się dwoma, więc to jest bardzo niebezpieczne zjawisko" - ocenił.

Dodał, że coraz więcej osób, które się zaszczepiły dwiema dawkami, ale które zachorowały i umierają, jest coraz większy. "Było tak, że 99 proc. osób niezaszczepionych (chorych na COVID-19 - PAP) umierało, teraz 96,5 proc., dlatego, bo niestety ludzie nie zgłaszają się na trzecią dawkę albo spowalniają zgłoszenie się na trzecią dawkę i chorują" - powiedział.

Dr Sutkowski jako kluczowe w walce z koronawirusem wskazał też przestrzeganie zasady DDM - dystans, dezynfekcja, maseczka.

Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych pozytywnie ocenił pomysł, by pracodawca mógł sprawdzić, kto jest zaszczepiony wśród pracowników.

"Oczywiście musi być to napisane wyraźnie, że nie może być to podstawą do wyrzucenia pracownika, ale powinna być podstawą, o ile będzie to możliwe, do weryfikacji miejsca, w którym on pracuje i sposobu jego pracy" - sprecyzował.

Posłowie PiS Czesław Hoc i Paweł Rychlik poinformowali w ubiegłą środę, że do Sejmu trafi poselski projekt ustawy pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. Zgodnie z projektowanymi przepisami, jeśli pracownik nie będzie zaszczepiony, to przedsiębiorca będzie mógł zreorganizować pracę, np. przenieść takiego pracownika do działu, gdzie nie będzie miał styczności z klientami.

Hoc mówił także, że w myśl projektu szef każdego podmiotu leczniczego będzie mógł dać zarządzenie o obowiązku zaszczepienia swojego pracownika.

"Ja bym się przychylał, a nawet poszedł trochę dalej. Bym się przychylał do obowiązkowych szczepień dla lekarzy, nauczycieli i służb publicznych" - powiedział dr Sutkowski.