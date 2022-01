Dr Sznajder zwierzchnikiem Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie

W Domu Arcybiskupów Warszawskich w sobotę odbyła się notyfikacja dekretu nominacyjnego dr. Andrzeja Sznajdera na urząd zwierzchnika Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.

"Został on nadany 18 stycznia 2022 r. przez kard. Fernando Filoniego, Wielkiego Mistrza tego Zakonu" - zaznaczono w komunikacie biura prasowego archidiecezji warszawskiej.

W uroczystości wziął udział kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, a zarazem Wielki Przeor Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego, jednego z dwóch (po Zakonie Maltańskim) uznawanych przez Stolicę Apostolską zakonów rycerskich istniejących w Kościele katolickim.

Dr. Andrzej Sznajder, Kawaler Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, został przyjęty do Zakonu podczas inwestytury, która odbyła się w 2008 r. w Częstochowie. Jest wiernym świeckim diecezji gliwickiej, zamieszkałym w parafii pw. NMP Jasnogórskiej w miejscowości Orzech, położonej w gminie Świerklaniec k. Tarnowskich Gór. Od 2001 r. pełni posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii św. Nowy zwierzchnik Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Grobu Bożego jest historykiem i od 2014 r. dyrektorem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Dr Sznajder urodził się 16 lutego 1965 r. w Chorzowie na Górnym Śląsku. Od czternastego roku życia jest zaangażowany w działalność Ruchu Światło-Życie, a obecnie jest członkiem Rady Fundacji Światło-Życie z siedzibą w Katowicach.

W czasie stanu wojennego jako siedemnastolatek był najmłodszym więźniem politycznym PRL. Działalność w podziemnych strukturach opozycji antykomunistycznej kontynuował w czasie studiów, jako kolporter wydawnictw ukazujących się poza zasięgiem cenzury.

Nowo mianowany zwierzchnik polskich dam i rycerzy Grobu Bożego jest absolwentem historii na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. W 2015 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim obronił doktorat z nauk humanistycznych.

Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie (łac. Ordo Equestris Sancti Sepulchri Hierosolymitani) został założony w Jerozolimie, po I krucjacie, aby troszczyć się o bazylikę Grobu Bożego i nieść pomoc pielgrzymom. Jego historyczne korzenie sięgają dawnego Zakonu Kanoników Regularnych Stróżów Świętego Grobu Pańskiego w Jerozolimie, powstałego również w tym samym czasie w Ziemi Świętej, zwanych popularnie na ziemiach polskich bożogrobcami lub miechowitami - od Miechowa.

Kanonicy Grobu Bożego oddawali się prowadzeniu działalności duszpasterskiej, edukacyjnej i charytatywnej, m.in. prowadzili szkoły lub szpitale m.in. w Gnieźnie, Krakowie, Chorzowie, Bytomiu, Sieradzu czy Rypinie. Zawdzięczamy im np. zwyczaj budowania co roku tych grobów w kościołach w Wielki Piątek.

Zakon Rycerski Grobu Bożego został odnowiony przez bł. papieża Piusa IX w 1847 r. i zreformowany przez niego w 1868 r. uzyskując status papieskiego zakonu rycerskiego. Na mocy decyzji papieża Leona XIII z 1888 r., do Zakonu przyjmowane są również kobiety. Od 1949 r. posiada on kanoniczną osobowość prawną, a od 1996 r. - państwową osobowość prawną Państwa Miasta Watykan, nadaną mu przez św. papieża Jana Pawła II i stanowi organ centralny Kościoła katolickiego w rozumieniu przepisów traktatu laterańskiego z 11 lutego 1929 r., co potwierdził papież Franciszek w najnowszym jego statucie z 11 maja 2020 r.

Zakon kierowany jest przez Kardynała Wielkiego Mistrza, mianowanego przez Ojca Świętego. Liczy ok. 30 tys. członków. Jego celem jest troska o chrześcijan w Ziemi Świętej oraz wspieranie modlitewne i materialne działalności Patriarchatu Łacińskiego Jerozolimy oraz instytucji religijnych, charytatywnych, edukacyjnych, kulturalnych i społecznych Kościoła katolickiego funkcjonujących na terenie tej diecezji jerozolimskiej.

W 2022 r. przypada jubileusz 175-lecia odnowienia Zakonu przez Stolicę Apostolską.