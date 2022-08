Dr Zaczyński: Samolot poleciał di Chorwacji po 10 polskich pacjentów

W tej chwili samolot poleciał po 10 pacjentów, którzy będą przewiezieni w pozycji leżącej do szpitali na terenie trzech województw - powiedział w środę dr Artur Zaczyński ze szpitala MSWiA. Osoby te ucierpiały w wypadku polskiego autokaru w Chorwacji.

"W tej chwil sytuacja jest na tyle dynamiczna, że dostaliśmy raport ze szpitala w Varaždinie i Zagrzebiu i troje pacjentów, którzy byli planowani przez nas podczas tego rekonesansu sobotniego i w porozumieniu z lekarzami chorwackimi mieli być transportowani - ich stan zmienił się na tyle, że nie nadają się do transportu lotniczego w dniu dzisiejszym" - powiedział zastępca dyrektora ds. Medycznych Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie dr Artur Zaczyński.

Dodał, że ich stan jest stabilny, ale wymagają oni dodatkowej diagnostyki.

"W tej chwili samolot poleciał po 10 pacjentów, którzy będą w pozycji leżącej przewiezieni (...) do szpitali na terenie trzech województw" - dodał.

Do wypadku polskiego autokaru doszło w sobotę 6 sierpnia nad ranem na autostradzie A4 na północ od stolicy Chorwacji Zagrzebia. Jadący w kierunku Zagrzebia autobus zjechał z drogi i wpadł do rowu przy autostradzie - przekazała policja. W wypadku zginęło 12 osób, a 32 zostały ranne. Wszystkie ofiary wypadku to polscy obywatele, którzy pielgrzymowali do Medjugorie.